شب دوم قدر در خراسان جنوبی؛ اشک، دعا و بیعت با ولایت

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها: شب گذشته، همزمان با فرارسیدن دومین شب از لیالی قدر و شب شوم شهادت اسوه عدالت و تقوا، حضرت علی (ع) و همچنین در سوگ شهادت قائد بصیر و شجاع امت، حضرت آیتالله خامنهای، در پی حملات وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی-آمریکایی، تمامی اهالی خراسان جنوبی با دلی آکنده از غم و اندوه، ندای «لبیک یا الله» و «الغوث الغوث» سر دادند. مردم این استان، در این شب نورانی، ضمن تجدید پیمان ناگسستنی خود با علمدار سوم انقلاب اسلامی، همچنان در سوگ رهبر شهیدشان اشک ریختند، در ماتم او روضه خواندند و قرآن بر سر گذاشتند.
حال و هوای معنوی در دومین شب قدر؛ همبستگی مردم در اندوه شهادت
در دومین شب قدر امسال، حال و هوای معنوی خاصی بر سراسر استان خراسان جنوبی حاکم بود. مردم مرکز استان، در حالی که قلبهایشان در اندوه شهادت قائد امت، حضرت آیتالله خامنهای، میسوخت، در مساجد، خیابانها و میادین شهر گرد هم آمدند تا ضمن راز و نیاز با معبود، دلهای خود را در چشمه جوشان رحمت الهی شستشو داده و بهترین مقدرات را برای سرنوشت پرافتخار کشورشان از درگاه پروردگار متعال طلب کنند. این حضور پرشور، نشان از عمق ارادت مردم به آستان مقدس اهل بیت (ع) و همچنین بصیرت و هوشیاری آنان در قبال مسائل سیاسی و اجتماعی روز داشت.
میادین بیرجند؛ از محکومیت استکبار تا تجدید بیعت با ولایت
در مرکز خراسان جنوبی، علاوه بر مساجد و تکایا که مملو از جمعیت مشتاق عبادت و مناجات بود، میدان ابوذر قدیم و میدان شهید آیتالله خامنهای جدید بیرجند نیز شاهد تجمع گسترده مردم بود. این میادین، که از همان ابتدای جنگ تحمیلی «رمضان» به نمادی از مقاومت مردم بیرجند در محکومیت جنگ و جنایات رژیم صهیونیستی-آمریکایی و همچنین محلی برای ابراز همدردی با خانواده شهدا تبدیل شده بود، امشب نیز میزبان دلدادگانی بود که آمده بودند تا بار دیگر با آرمانهای شهدا و امام شهدا تجدید پیمان کنند.
در این محل، مواکب و تکایایی از سوی مجامع جهادگران خراسان جنوبی در حوزههای مختلف از جمله پذیرایی، کارهای فرهنگی و اطلاعرسانی برپا شده بود که طی ۱۱ شب گذشته، با خدماترسانی شبانهروزی خود، شور و حال معنوی خاصی به این ایام بخشیدهاند. این گروههای جهادی، با اخلاص و دلسوزی، در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت به مردم، فعالیتهای ارزشمندی را به منصه ظهور رساندهاند.
اهدای خون؛ نماد ایثار و فداکاری در شبهای قدر
مرکز انتقال خون خراسان جنوبی نیز شامگاه گذشته، همانند شبهای گذشته و به ویژه لیالی قدر، شاهد حضور پرشور مردم متدین و انقلابی برای اهدای خون به نیازمندان بود. این حرکت ارزشمند، نشان از روحیه ایثارگری و فداکاری مردم این دیار دارد که در شبهای عبادت و مناجات، به فکر همنوعان خود نیز هستند. اهدای خون در این شبهای مبارک، علاوه بر اجر معنوی، نمادی از زنده نگهداشتن سنت حسنه کمک به همنوع و ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری است.
علاوه بر این، بقاع متبرکه استان نیز در این شبهای قدر، محفل عاشقان ولایت و امامت، روزهداران، خونخواهان و مردم همیشه در صحنه خراسان جنوبی بود. این اماکن مقدس، با عطرآگین شدن به عطر صلوات و دعا، فضایی سرشار از معنویت و آرامش را برای زائران و دلدادگان فراهم آورده بود تا در این شبهای نورانی، ارتباطی قلبی با خداوند و اولیاء او برقرار کنند.
این گزارش حاکی از آن است که حضور گسترده مردم در مراسمهای مختلف، نشان از عمق باورهای دینی و پایبندی آنان به ارزشهای انقلاب اسلامی دارد و این همدلی و همبستگی، پشتوانهای قوی برای نظام و کشور در برابر هرگونه تهدید و توطئه خواهد بود.
