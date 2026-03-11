تحویل ۱۰۰ دستگاه خودروی عملیاتی به محیط بانان تا خرداد سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین وزیری، در آیین افطاری با محیط بانان شهرستان فیروزکوه که با حضور حسن عباس نژاد - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، فرماندار، دادستان، شهردار شهرستان فیروزکوه و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، گفت: ۱۵۵ دستگاه خودروی عملیاتی اعم از خودروهای عملیاتی مکسوس، تویوتا هایلوکس و ون وانا خریداری، تجهیز و تحویل استان‌ها شده است و تا پایان خرداد سال آینده ۱۰۰ دستگاه دیگر نیز تحویل استان‌ ها خواهد شد.

رئیس مرکز منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش محوری محیط‌ بانان در صیانت از منابع طبیعی اظهارکرد: بهبود وضعیت معیشتی و تأمین تجهیزات استاندارد محیط‌ بانی از اولویت‌های اصلی سازمان است و در این زمینه اقدامات مشخصی در دستور کار قرار دارد که ارتقای وضعیت پوشش بیمه از جمله آن‌هاست.

وی همچنین از برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست برای جذب نیروهای جدید و حمایت از کارکنان محیط‌ بانی خبر داد و گفت: از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم نزدیک به ۳۵۰ نیروی جدید در حوزه‌های مختلف از جمله محیط بانی به یگان حفاظت سازمان افزوده شده که فرایند جذب ۲۰۰ نفر نیز همچنان در حال انجام است و در حال برنامه‌ریزی برای افزایش قابل توجه این تعداد در سال آینده هستیم.

به‌ گزارش روابط عمومی حفاظت محیط‌ زیست استان تهران، در پایان این مراسم از تلاش‌ های محیط‌ بانان شهرستان فیروزکوه در حفاظت از عرصه‌ های طبیعی قدردانی و بر استمرار ارتباط و نشست‌های میدانی میان مسئولان سازمان و نیروهای محیط‌ بانی برای بررسی مشکلات و نیازهای آنان تأکید شد.