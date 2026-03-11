به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر محمدی در نشست هم‌اندیشی با هنرمندان و فعالان فرهنگی استان، فضای روزهای پرحادثه اخیر کشور را فرصتی برای نمایش شکوه فرهنگ ایرانی دانست و بر نقش مهم و موثر اصحاب فرهنگ و هنر در این زمینه تاکید کرد.

وی با اشاره به حملات ناجوانمردانه دشمنان به نقاط مختلف کشور گفت: دشمنان تصور می‌کردند با شهادت رهبری، ملت ایران فرو خواهد پاشید اما آنچه رخ داد، اتحاد و ایستادگی مردمی بود که در برابر موشک‌ها با ایمانشان ایستادند.

محمدی از فاجعه‌ دبستان میناب به عنوان نماد مظلومیت و در عین حال بیداری ایرانیان یاد کرد و افزود: در همین روزها، هنرمندان زنجان نشان دادند که هنر تنها ابزار زیبایی نیست، بلکه زبان مردم در روزهای سخت است.

از نخستین ساعات پس از وقوع حوادث اخیر، هنرمندان استان به‌صورت خودجوش به خلق آثار هنری از قبیل نقاشی، شعر، پوستر، موسیقی و فیلم‌های کوتاهی پرداختند که همه منعکس‌کننده‌ غم و عزت مردم ایران بودند.

محمدی تاکید کرد: این حرکت خودجوش ارزش ساماندهی و حمایت دارد تا بتواند در قالبی منسجم‌تر، حافظ روایت روزهای جنگ باشد.

وی از ایجاد «موکب فرهنگی» در میدان اصلی شهر با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه‌های عمومی خبر داد و گفت: در این موکب مردم می‌توانند از نزدیک با هنرمندان دیدار کنند، آثارشان را ببینند و احساسات و خاطرات خود را با آنان در میان بگذارند.