به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صحرائیان گفت: بارگاه منور سیّدالسادات الاعاظم همواره به عنوان ملجاء و پناه مظلومان و ستم‌دیدگان، در شرایط گوناگون از جمله در حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله و یا در زمان فراگیری کرونا، نسبت به ارائه خدمات نیکوکارانه به مردم عزیز میهن اسلامی، اهتمام ویژه داشته است.

وی ادامه داد: در همین راستا پیرو تأکیدات تولیت آستان مقدس و مراجعه خیّرین گرانقدر و اقشار مختلف مردم به این بارگاه منور، مبنی بر کمک‌رسانی به خانواده های آسیب‌دیده حملات ددمنشانه رژیم سفّاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، به همّت ستاد مردمی امین ولایت، «کمیته مردمی پشتیبانی از خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ» در این بارگاه منور، تشکیل شد.

معاون توسعه و مدیریت منابع حرم مطهر شاهچراغ(ع) تصریح کرد: مردم نوع‌دوست کشورمان، به‌ویژه مردم عزیز شیراز، می‌توانند با مراجعه به دفتر ستاد مردمی امین ولایت روبروی باب الرضا(ع)، کمک‌های نقدی و یا کالایی خود را به افراد آسیب‌دیده از جنگ اهداء نمایند.