اسکان موقت ساکنان واحدهای آسیب دیده در جنگ توسط شهرداری شیراز

غلامرضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در راستای چگونگی مراجعه ساکنان منازل آسیب دیده از جنگ در شیراز گفت: هم در شهر شیراز و هم نقاط مختلف فارس واحدهای مسکونی آسیبدیده و تخلیه شده داشتهایم که پس از برآورد خسارت برای انها تصمیمگیری میود.
وی با بیان اینکه ساکنان واحدهای آسیبدیده برای اسکان موقت در شهر شیراز باید به شهرداریهای مناطق و در شهرستانها به ادارات بنیاد مسکن مراجعه کنند، ادامه داد: واحدهایی که آسیب جزئی دیده باشند تا حدود ۵۰ الی ۶۰ میلیون تومان، شهرداری به آنها کمک خواهد کرد تا دوباره رو به راه شوند.
مدیرکل بحران استانداری فارس تصریح کرد: مابقی واحدها پس از بررسی در کمیتهای که ذیل مدیریت بحران فعال است، مشمول تسهیلات جهت بازسازی میشوند که این مورد مشمول گذر زمان و نیازمند تصمیم در شطح هیئت دولت است.
