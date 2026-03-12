ارزیابی خسارت ناشی از جنگ به ۲۳۷ واحد مسکونی فارس انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی‌نقی طبیب لقمانی در تشریح روند ارزیابی خسارات واحدهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ گفت: فرآیند شناسایی و ارزیابی خسارات از مسیر فرمانداری‌های هر شهرستان آغاز می‌شود و پس از اعلام موارد آسیب‌دیده، گروه‌های ارزیاب بنیاد مسکن در سطح استان مستقر شده و بررسی‌های کارشناسی را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در این ارزیابی‌ها، میزان خسارت واردشده به واحدهای مسکونی، تاسیسات، ابنیه، اسباب و اثاثیه منزل به‌صورت دقیق بررسی، مستندسازی و قیمت‌گذاری می‌شود و نتایج آن برای تصمیم‌گیری به ستاد مدیریت بحران شهرستان و استان منعکس خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس با بیان اینکه بنیاد مسکن در مرحله فعلی مسئول ارزیابی کارشناسی خسارات است، گفت: در این مرحله، تعیین نوع حمایت‌ها از جمله تسهیلات، کمک‌های بلاعوض یا بازسازی، منوط به تصمیمات ستاد مدیریت بحران و مصوبات بعدی خواهد بود.

طبیب لقمانی افزود: تاکنون ارزیابی کلی ۲۳۷ واحد مسکونی آسیب‌دیده در سطح استان انجام شده که دامنه خسارت‌ها از آسیب‌های بسیار جزئی مانند شکستگی شیشه تا موارد محدودتری از تخریب بیشتر متغیر است، اما بیش از ۹۰ درصد این واحدها دچار خسارات زیر پنج درصد بوده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت آواربرداری ادامه داد: عملیات آواربرداری در داخل شهرها به شهرداری‌ها و در سایر مناطق به فرمانداری‌ها واگذار شده و خوشبختانه آوار قابل توجهی در سطح استان گزارش نشده است.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس همچنین افزود: عمده خسارت‌ها پراکنده و جزئی بوده و تنها در برخی نقاط محدود، میزان آسیب کمی بیشتر گزارش شده که جزئیات آن در گزارش‌های کارشناسی منعکس شده است.

طبیب لقمانی تصریح کرد: بنیاد مسکن آمادگی دارد در مراحل بعدی و در صورت ابلاغ مصوبات، در حوزه بازسازی و جبران خسارات همکاری لازم را انجام دهد.