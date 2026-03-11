هشدار قرارگاه خاتم‌: آمریکا منتظر اقدام متقابل و دردناک باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) با اشاره به تحولات اخیر در منطقه اظهار کرد: شب گذشته ارتش تروریستی آمریکا و رژیم سفاک صهیونیستی پس از ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی خود، یکی از بانک‌های کشور را مورد هدف قرار دادند.

وی افزود: این اقدام، مصداق رفتاری نامشروع و نامتعارف در جنگ محسوب می‌شود و نشان‌دهنده استیصال دشمن در میدان نبرد است.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) تأکید کرد: با این اقدام، دشمن عملاً دست جمهوری اسلامی ایران را برای هدف قرار دادن مراکز اقتصادی و بانک‌های متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه باز گذاشته است.

وی در ادامه با هشدار به طرف‌های مقابل گفت: آمریکایی‌ها باید منتظر اقدام متقابل و دردناک جمهوری اسلامی ایران باشند.

سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) همچنین به مردم منطقه توصیه کرد در شعاع یک کیلومتری بانک‌ها حضور نداشته باشند.