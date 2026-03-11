یارویسی: نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه گوشت در صحنه تشدید شد

شاهرخ یارویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح نظارتهای بهداشتی و اطمینان از سلامت فرآوردههای دامی، بازدیدهای میدانی از اداره دامپزشکی و مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی در شهرستان صحنه انجام شده است.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت عمومی جامعه افزود: نظارت مستمر بر مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی از برنامههای اصلی دامپزشکی استان است و این بازدیدها با هدف اطمینان از رعایت کامل ضوابط و دستورالعملهای بهداشتی انجام میشود.
معاون سلامت دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این بازرسیها، کارشناسان دامپزشکی شرایط نگهداری محصولات، وضعیت بهداشت محیط، تاریخ مصرف و کیفیت فرآوردههای عرضهشده را مورد بررسی دقیق قرار میدهند.
یارویسی ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا عرضه فرآوردههای غیرمجاز، طبق ضوابط قانونی با متخلفان برخورد شده و اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه فعالیت آنها انجام خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این نظارتها با هدف جلوگیری از عرضه فرآوردههای غیربهداشتی و تضمین سلامت مصرفکنندگان انجام میشود و دامپزشکی استان با جدیت این روند را در سطح شهرستانها دنبال میکند.
