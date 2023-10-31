یوم الله ۱۳ آبان روز انزجار از استکبارجهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای هشت آبان پاوه که در دبیرستان شهدای آبان این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: هشتم آبان‌ماه در تاریخ پاوه و مبارزات انقلاب اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد، یاد و خاطره شهدایی که در حمله تعدادی از مزدوران پهلوی به شهادت رسیدند را گرامی می‌داریم.

وی تقدیم بیش از ۶۵۰ شهید گلگون‌کفن را به همراه تعداد زیادی جانباز، آزاده و ایثارگر نشان از مقاومت و رشادت‌های مردم پاوه دانست و گفت: نامگذاری موشکی به نام پاوه نشان از اهمیت جایگاه پاوه در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

فرماندار پاوه تصریح کرد: ١٣ آبان‌ماه به دلیل وقایع مهمی از جمله تبعید حضرت امام (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳ به سبب مبارزه با لایحه کاپیتولاسیون، شهادت جمعی از دانشجویان و دانش‌آموزان جلوی درب دانشگاه تهران سال در ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ روز ملی با استکبار جهانی نامگذاری شده و انشالله با حضور خود در راهپیمایی ١٣ آبان بار دیگر انزجار خود را از آمریکا و استکبار جهانی فریاد خواهیم زد.

حیدری بیان کرد: این روزها پاره تن اسلام که فلسطین باشد، زخمی است و متأسفانه زنان و کودکان این دیار حال خوبی ندارند، باید به عنوان مسلمان خشم و انزجار و همدردی خود را با ملت مظلوم فلسطین در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان دهیم.

وی با اشاره به جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیست در حق مردم مظلوم فلسطین، گفت: اسرائیل غاصب گذرگاه فلسطین را بسته تا کمک مردمی دیگر کشورها به دست مردم مظلوم غزه نرسد، امروز مردم فلسطین در حالی شاهد زخمی شدن کودکان و اعضای خانواده خود هستند که دارویی برای درمان آن‌ها در دسترس ندارند، رژیم صهیونیستی آب و برق آن‌ها را هم قطع کرده است.

حیدری خاطرنشان کرد: متأسفانه جامعه جهانی با استانداردهای چندگانه خود در برابر این جنایات سکوت کرده استریال در قضیه جنگ اوکراین کشورهای غربی بر علیه روسیه متحد شده‌اند و کمک‌های رایگان در اختیار قرار می‌دهند اما گوش خود را در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی بسته‌اند و مردم فلسطین را که از آب و خاک خود دفاع می‌کنند به عنوان جنایتکار معرفی می‌کنند.