به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در جریان آغاز عملیات توزیع این کالاها، اظهار کرد: کالاهای مذکور در شهر بوشهر عالیشهر چغادک و روستاهای پیرامونی با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به مواد غذایی اساسی توزیع و فروشگاههای منتخب در نقاط مختلف برای عرضه این کالاها مشخص شدهاند.
فرماندار بوشهر با اشاره به برنامهریزی دقیق برای توزیع متوازن، افزود: برای تضمین عدالت در عرضه و دسترسی همگانی واحدهای صنفی در نقاط مختلف سطح شهرها و روستاها تعیین و هر واحد بر اساس سهمیه مصوب این کالاها را دریافت میکند.
وی بیان کرد:این سازوکار موجب میشود توزیع کالاها به صورت شفاف منظم و متوازن انجام شده تا همه شهروندان شهرستان بوشهر بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.
فرماندار بوشهر در ادامه تصریح کرد: توزیع برنج و شکر در راستای سیاستهای تنظیم بازار و حمایت از مصرفکنندگان انجام میشود و کنترل قیمتها و دسترسی متوازن مردم به کالاهای ضروری همواره مورد توجه قرار دارد.
وی در پایان تأکید کرد: نظارت مستمر بر روند عرضه این کالاها ادامه خواهد داشت و برنامهریزیهای لازم برای تأمین مداوم کالاهای اساسی در سطح شهرستان انجام شده است.
نظر شما