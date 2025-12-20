توزیع برنج دولتی در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعد از ظهر شنبه در جریان آغاز عملیات توزیع برنج دولتی در سطح شهرستان اظهار کرد: این میزان برنج در شهر بوشهر، عالی‌شهر، چغادک و روستاهای پیرامونی توزیع شده وفروشگاه‌های منتخب در خیابان‌ها و محلات مختلف برای عرضه این کالای اساسی تعیین گردیده‌اند.

وی با اشاره به توزیع متوازن این کالا افزود: در خیابان عاشوری پنج واحد صنفی، خیابان سنگی چهار واحد صلح‌آباد سه واحد و در منطقه تنکگ‌ها شش واحد صنفی برای عرضه برنج در نظر گرفته شده است، هر واحد صنفی به نسبت یک تن برنج دریافت کرده و روند توزیع به صورت رسمی آغاز شده است.

فرماندار بوشهر در ادامه تصریح کرد: برنج‌های عرضه‌شده از نوع ۱۱۲۱ هندی بوده و این اقدام در راستایسیاست‌های تنظیم بازار و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی صورت پذیرفته است.

همچنین در پایان فرماندار بوشهر تأکید کرد: توزیع برنج دولتی با هدف کنترل قیمت‌ها ایجاد ثبات در بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت و نظارت بر روند عرضه این کالا به صورت مستمر و دقیق انجام می‌شود.