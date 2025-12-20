  1. استانها
توزیع برنج دولتی در بوشهر آغاز شد

بوشهر- فرماندار بوشهر از آغاز توزیع برنج دولتی در سطح شهرستان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعد از ظهر شنبه در جریان آغاز عملیات توزیع برنج دولتی در سطح شهرستان اظهار کرد: این میزان برنج در شهر بوشهر، عالی‌شهر، چغادک و روستاهای پیرامونی توزیع شده وفروشگاه‌های منتخب در خیابان‌ها و محلات مختلف برای عرضه این کالای اساسی تعیین گردیده‌اند.

وی با اشاره به توزیع متوازن این کالا افزود: در خیابان عاشوری پنج واحد صنفی، خیابان سنگی چهار واحد صلح‌آباد سه واحد و در منطقه تنکگ‌ها شش واحد صنفی برای عرضه برنج در نظر گرفته شده است، هر واحد صنفی به نسبت یک تن برنج دریافت کرده و روند توزیع به صورت رسمی آغاز شده است.

فرماندار بوشهر در ادامه تصریح کرد: برنج‌های عرضه‌شده از نوع ۱۱۲۱ هندی بوده و این اقدام در راستایسیاست‌های تنظیم بازار و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی صورت پذیرفته است.

همچنین در پایان فرماندار بوشهر تأکید کرد: توزیع برنج دولتی با هدف کنترل قیمت‌ها ایجاد ثبات در بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت و نظارت بر روند عرضه این کالا به صورت مستمر و دقیق انجام می‌شود.

