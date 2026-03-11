به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: نوزدهم اسفند ماه ۱۴۰۴ نشست مجازی با معاونین دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور را با هدف برقراری ارتباط و تبادل‌نظر و تشریک مساعی در خصوص حوزه دانشجویی و دانشگاه‌ها برگزار کردیم.

با وجود شرایط خاص جنگ، دانشگاه‌های ما کماکان فعال هستند و معاونت‌های دانشجویی که یکی از ارکان مهم دانشگاه به شمار می‌آیند در حال انجام فعالیت‌ در زمینه‌های مختلف هستند؛ از جمله در رابطه با تماس با دانشجویان،راه‌اندازی پویش‌های دانشجویی و همچنین تولید محتوا در فضای مجازی از طریق دانشجویان ایرانی و خارجی که در کشورمان هستند.

حبیبا همچنین به فعالیت مراکز مشاوره دانشگاه‌ها برای برقراری ارتباط با دانشجویان و تداوم برنامه الو احوالپرسی در این ایام اشاره کرد و گفت: در این نشست به معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها توصیه کردیم که بازسازی و تعمیر و رسیدگی به نیازهای خوابگاه‌های دانشجویی را در دستور کار خود قرار دهند.

معاونان دانشجویی نیز در این جلسه،نکات بسیار خوبی را مطرح کردند و بنا شد تلاش‌ها و زحماتی که در حوزه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها در حال انجام است را به سازمان امور دانشجویان ارسال کنند تا برای دیگر دانشگاه‌ها و مردم عزیز ایران اطلاع‌رسانی شود.