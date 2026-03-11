۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

فعال بودن معاونت‌های دانشجویی در ایام جنگ

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: با وجود شرایط خاص جنگ معاونت‌های دانشجویی که یکی از ارکان مهم دانشگاه به شمار می‌آیند در حال انجام فعالیت‌ در زمینه‌های مختلف هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: نوزدهم اسفند ماه ۱۴۰۴ نشست مجازی با معاونین دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور را با هدف برقراری ارتباط و تبادل‌نظر و تشریک مساعی در خصوص حوزه دانشجویی و دانشگاه‌ها برگزار کردیم.

با وجود شرایط خاص جنگ، دانشگاه‌های ما کماکان فعال هستند و معاونت‌های دانشجویی که یکی از ارکان مهم دانشگاه به شمار می‌آیند در حال انجام فعالیت‌ در زمینه‌های مختلف هستند؛ از جمله در رابطه با تماس با دانشجویان،راه‌اندازی پویش‌های دانشجویی و همچنین تولید محتوا در فضای مجازی از طریق دانشجویان ایرانی و خارجی که در کشورمان هستند.

حبیبا همچنین به فعالیت مراکز مشاوره دانشگاه‌ها برای برقراری ارتباط با دانشجویان و تداوم برنامه الو احوالپرسی در این ایام اشاره کرد و گفت: در این نشست به معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها توصیه کردیم که بازسازی و تعمیر و رسیدگی به نیازهای خوابگاه‌های دانشجویی را در دستور کار خود قرار دهند.

معاونان دانشجویی نیز در این جلسه،نکات بسیار خوبی را مطرح کردند و بنا شد تلاش‌ها و زحماتی که در حوزه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها در حال انجام است را به سازمان امور دانشجویان ارسال کنند تا برای دیگر دانشگاه‌ها و مردم عزیز ایران اطلاع‌رسانی شود.

کد خبر 6771770
زهرا سیفی

