بارش برف و باران استان سمنان را فرا گرفت؛ دمای هوا به زیر صفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بامداد چهارشنبه، استقرار سامانه کم فشار بارشی و برودتی در اقصی نقاط استان سمنان، سبب بارش برف و باران به خصوص در نیمه شمالی و شرقی استان شد.

بارش در نواحی کوهستانی مانند ارتفاعات شاهوار، تاش، کلاته رودبار، فولاد محله و همچنین بخش کالپوش میامی به صورت برف بود و در دیگر نقاط شاهد بارش باران بودیم.

این بارش ها همچنین دمای هوا را هم نسبت به روزهای گذشته کاهش چشم گیر داده و دیروز و امروز سردترین روزها و شب های ده روز اخیر در سراسر استان سمنان هستند.

نکته قابل توجه اینجا است که از فردا سامانه جدید بارشی نیز به کشورمان وارد می شود که رسیدن آن همزمان با روز جمعه و شنبه به سمنان، قابل انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان بارش طی۲۴ ساعت گذشته، اعلام کرد: در سمنان ۰.۶ میلیمتر باران و برف و در مهدیشهر ۱.۴ باران باریده است.

سید ایرج مطصفوی با بیان اینکه در شهمیرزاد ۱.۴ میلیمتر باران و یک سانتی متر برف باریده است، تاکید کرد: در روزیه ۰.۹ میلیمتر باران و در دوزهیر یک میلیمتر باران و سه سانتی متر برف باریده است.

وی با بیان اینکه در لرد ۲.۵ میلیمتر باران و دو میلیمتر برف باریده است، تاکید کرد: در چاشم ۳.۵ میلیمتر باران و سه میلیمتر برف باریده که این بارش ها سبب سردتر شدن هوا نیز در این نقاط شده است همچنین گزارش هایی از بارش برف و باران در شرق استان به خصوص بخش کالپوش و شهرستان میامی دریافت شده است.

همزمان با فعالیت این جبهه هوای سرد و بارشی که دمای هوای استان سمنان را دیشب در بسیاری از نواحی به زیر صفر کشاند، هشدار نارنجی هواشناسی برای کشاورزان و باغداران و گلخانه داران هم صادر شده است هشداری که متناظر بر سرمای شدید و جلوگیری از یخ زدگی و سرمازدگی محصولات است.

دیشب نیز گروهی از کشاورزان به روش سنتی، در باغات خود که حالا شکوفه ها را نیز می بینند و احتمال سرمازدگی محصولات بهاری و تابستانی از همین حالا بسیار نگران کننده شده، آتش روشن کردند و تلاش داشتند که قدری از سرمای هوا بکاهند تا محصولات شان حفظ شود.

اما اینکه در این زمینه چقدر موفق بوده اند امروز و فردا توسط کارشناسان جهاد کشاورزی استان سمنان و همچنین کارشناسان بیمه و مدیریت بحران مشخص خواهد شد.