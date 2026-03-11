۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

جیانی اینفانتینو:

ترامپ مشکلی بابت حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ندارد

ترامپ مشکلی بابت حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ندارد

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با انتشار پیامی در فضای مجازی اعلام کرد رئیس جمهور جنایتکار آمریکا از حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ استقبال می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حملات صهیونی - آمریکایی به کشورمان و اتفاقاتی که برای اعضای تیم ملی فوتبال بانوان ایران در جام ملت های ۲۰۲۶ استرالیا رخ داد، روز گذشته احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان خبر از عدم حضور تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی آمریکایی. مکزیک و کانادا داد.

در همین حال جیانی اینفانتینو رئیس فیفا با انتشار پستی در صفحه مجازی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت:《با رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کردم تا در مورد وضعیت آماده‌سازی برای جام جهانی که قرار است تنها ۹۳ روز دیگر آغاز شود، صحبت کنیم.

ما همچنین در مورد وضعیت فعلی ایران و این واقعیت که برای شرکت در جام جهانی ۲۰۲۶ شایسته‌ هستند، صحبت کردیم و او هم استقبال کرد.

همه ما به رویدادی مانند جام جهانی نیاز داریم تا مردم را بیش از هر زمان دیگری گرد هم آورد.》

کد خبر 6771795

    • کیومرث IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      به قمار باز اعتباری نیست

