ترامپ مشکلی بابت حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حملات صهیونی - آمریکایی به کشورمان و اتفاقاتی که برای اعضای تیم ملی فوتبال بانوان ایران در جام ملت های ۲۰۲۶ استرالیا رخ داد، روز گذشته احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان خبر از عدم حضور تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی آمریکایی. مکزیک و کانادا داد.

در همین حال جیانی اینفانتینو رئیس فیفا با انتشار پستی در صفحه مجازی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت:《با رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کردم تا در مورد وضعیت آماده‌سازی برای جام جهانی که قرار است تنها ۹۳ روز دیگر آغاز شود، صحبت کنیم.

ما همچنین در مورد وضعیت فعلی ایران و این واقعیت که برای شرکت در جام جهانی ۲۰۲۶ شایسته‌ هستند، صحبت کردیم و او هم استقبال کرد.

همه ما به رویدادی مانند جام جهانی نیاز داریم تا مردم را بیش از هر زمان دیگری گرد هم آورد.》