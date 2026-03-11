نوری قزلجه: کمبودی در کشور وجود ندارد و نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در تأمین کالاهای اساسی کشور هیچ کمبودی وجود ندارد و این روند ادامه خواهد داشت.

او در حاشیه بازدید از مزارع کشاورزی استان تهران با اشاره به شرایط جنگی افزود: امنیت غذایی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، عرصه جهاد است، زیرا به گفته او از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی به شمار می‌رود.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از شرکت‌های کشت و صنعت و صنایع تولیدی بخش کشاورزی خواست در تأمین پایدار امنیت غذایی نقش فعال‌تری ایفا کنند.

نوری قزلجه گفت با «همت، همدلی و هماهنگی» واحدهای تولیدی در زنجیره تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سراسر کشور، تلاش می‌شود روند تأمین و عرضه مایحتاج مردم بدون اختلال ادامه پیدا کند.

او بار دیگر تأکید کرد: گزارش‌های موجود نشان می‌دهد کمبودی در کشور وجود ندارد و شرایط کنونی حاصل همکاری فعالان بخش کشاورزی در کنار دولت است.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت هوشمندسازی مزارع کشاورزی تأکید کرد و گفت: استان تهران در مدرن‌سازی واحدهای تولیدی، از مرحله کشت و برداشت تا آبیاری، بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی، پیشگام بوده است.

او با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری در مزارع افزود تأمین انرژی مورد نیاز مزارع از منابع طبیعی، پاک و تجدیدپذیر و همچنین جلوگیری از اتلاف انرژی، از نخستین گام‌ها برای مدرن‌سازی و هوشمندسازی کشاورزی است.

نوری قزلجه همچنین گفت: توسعه صنعت کشاورزی در ایران نیازمند ایجاد و سرمایه‌گذاری در بخش «تحقیقات و پژوهش» است و مشارکت دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند روند توسعه مزارع کشاورزی را تسریع کند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط اقلیمی خشک و کم‌بارش ایران افزود: دولت تسهیلاتی را برای فعالان و سرمایه‌گذاران این بخش فراهم کرده تا واحدهای تولیدی خود را به سمت هوشمندسازی و مدرن‌سازی سوق دهند.

به گفته او، استان تهران در یک سال گذشته در این فرایند پیشگام بوده است