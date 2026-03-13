نامه وزیر جهاد کشاورزی به فائو درباره آثار جنگ بر امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نامهای به مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با ابراز تأسف از سکوت و رفتار دوگانه برخی سازمانها و مجامع بینالمللی در برابر حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، خواستار موضعگیری شفاف این سازمان شد.
وی در این نامه تأکید کرده است انتظار میرود فائو ضمن محکومیت این حملات، از مسیرهای قانونی و رسمی هشدارهای لازم را درباره پیامدهای خطرناک این اقدامات اعلام کرده و نقش مؤثرتری در کاهش آثار منفی جنگ بر تولید و توزیع محصولات کشاورزی ایفا کند.
وزیر جهاد کشاورزی در این نامه با اشاره به آغاز حملات نظامی علیه ایران از ۲۸ فوریه، اعلام کرده است که این اقدامات با نقض قوانین و معاهدات بینالمللی انجام شده و زیرساختها و مراکز مختلف را هدف قرار داده است.
نوری قزلجه همچنین تأکید کرده است که گسترش دامنه درگیریها و حمله به زیرساختهای راهبردی میتواند روند تولید، تأمین و توزیع محصولات کشاورزی و دامداری ایران را با اختلال مواجه کند؛ شبکهای که امنیت غذایی حدود ۹۰ میلیون نفر در داخل کشور و بخشی از نیاز غذایی حدود ۳۰۰ میلیون نفر در کشورهای منطقه غرب آسیا و اوراسیا را تأمین میکند.
وی در ادامه با اشاره به آسیب دیدن مسیرهای حملونقل جادهای، دریایی و هوایی، هشدار داده است که این اقدامات میتواند معیشت مردم، تغذیه، سلامت و امنیت غذایی خانوادهها را با خطر مواجه کند.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در این نامه با اشاره به پیامدهای جنگها بر امنیت غذایی جهانی، از سازمان فائو خواست در شرایط کنونی که تنشها در منطقه غرب آسیا و حوزه خلیج فارس افزایش یافته است، نقش فعالتری برای کاهش آثار منفی جنگ بر تولید و توزیع محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، تجارت و اقتصاد کشاورزی در مجامع منطقهای و جهانی ایفا کند.
نوری قزلجه در پایان ابراز امیدواری کرده است که سایه جنگ و درگیری از جهان دور شود و کشورها با احترام به قوانین و معاهدات بینالمللی، استقلال و تمامیت ارضی یکدیگر، مسیر صلح و ثبات را دنبال کنند.
