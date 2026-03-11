۲۰۰ تن برنج سهمیه ای به زودی در بازار ایلام توزیع می شود 

عباس میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک زعامت رهبری، با اشاره به وضعیت تامین کالاها اساسی و خدماتی مردم نیاز در جنگ تحمیلی به تشریح اقدامات این حوزه پرداخت.

وی اظهار کرد: گندم به میزان کافی تا پایان فروردین ماه تحویل کارخانه های آرد استان شده که مشکلی برای تامین گندم و تهیه آرد نداشته باشند و در صورت قطع برق مشکلی برای تولید آرد استان وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به شلوغی واحدهای نانوایی، علاوه بر تامین آرد مناسبتی و توزیع آن ساعت کار نانوایی ها نیز افزایش پیدا کرد که روزی حداقل دو ساعت خارج از وقت تعیین شده برای خدمات رسانی مطلوب به مردم نان پخت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام در خصوص وضعیت کالاهای اساسی گفت: در راستای تامین کالاهای اساسی همانند برنج ، روغن و تخم مرغ مقداری شوک در همان ابتدای جنگ به بازار وارد شد که به خوبی مدیریت شد.

میرزاد اظهار کرد: ۲۰۰ تن برنج سهمیه جدید اخذ شد که خوشبختانه به میزان کافی در بازار موجود است و مشکلی در این زمینه نداریم.

وی افزود: همچنین ۲۴۰تن روغن آماده توزیع است و با توجه به فراوانی این کالاها در بازار مشکلی در این راستا مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: در بحث تخم مرغ یک مقطع کوتاه قیمت آن افزایش یافت اما اکنون با توجه به شرایط موجود قیمت، کاهش یافته و از ۲۴۰هزار تومان به ۱۸۰هزار تومان رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام در ادامه به بحث تأمین مرغ در بازار استان اشاره کرد و گفت: کشتارگاه با تأمین مرغ از سوی مرغداران مواجه شد که با توجه به پیگیری و برگزاری نشست و جریمه تعزیری چند واحد خوشبختانه این مشکل هم برطرف شد و اکنون با قیمت ۲۷۰هزار تومان عرضه می شود.

میرزاد با اشاره به وجود یک میلیون و ۷۰۰هزار ارس دام سبک و سنگین در استان گفت: استان ایلام سه برابر میزان مورد نیاز مصرف استان گوشت قرمز تولید می کند و با توجه به ذایقه مردم برای مصرف گوشت گرم قرمز مشکلی در این زمینه در استان وجود ندارد.

وی افزود: در بحث نهاده های دامی نیز با توجه به پیش بینی های قبلی برای شرایط جنگی مشکلی در این زمینه نداریم و به اندازه کافی نهاده ذخیره سازی شده است.

وی ادامه به بحث تأمین سوخت خودروهای سواری اشاره کرد و گفت: با توجه به پیش بینی های قبلی خوشبختانه اکنون هیچ گونه مشکلی در امر عرضه سوخت نداریم و جایگاه ها هیچ شلوغی ندارند.