به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو اتاق جنگ در تشریح وضعیت کنونی و راهبرد نبرد، تأکید کرد: در سال ۱۴۰۴، شرایط جنگی تفاوتی اساسی نسبت به سالهای پیشین پیدا کرده است؛ زیرا برای نخستینبار، آمریکا ـ که طی ۴۷ سال گذشته با شیوههای مختلف نیابتی علیه انقلاب اسلامی اقدام کرده بود ـ اینبار بهصورت مستقیم وارد میدان رویارویی شده است.
وی با اشاره به اینکه شیطان بزرگ همه توان خود را برای ضربهزدن به انقلاب اسلامی بهکار گرفت، افزود: هدف دشمن از آغاز این مرحله جدید جنگ، آسیبزدن به امام و رهبر انقلاب اسلامی بود.
سردار فدوی با یادآوری حضور رهبر معظم انقلاب در خطوط مقدم دوران دفاع مقدس گفت: کسی که در خط اول جبهه میایستد و از همان دوران جوانی آرزوی شهادت دارد، وقتی شهید میشود در حقیقت به پیروزی بزرگی دست یافته است؛ اما ننگ این اقدام تا ابد بر دامن عاملان آن باقی خواهد ماند.
این عضو اتاق جنگ با اشاره به جایگاه معرفتی و مدیریتی امام سوم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ایشان بهطور کامل بر تمامی عرصههای حکمرانی ـ از سیاست و نظامیگری تا اقتصاد، علم و فناوری ـ تسلط داشتند و جلسات فراوانی برای هدایت دقیق روند انقلاب برگزار کردند. انتخاب ایشان توسط مجلس خبرگان رهبری در بهترین شرایط صورت گرفت و نشان از حکمت و توفیق الهی دارد.
فدوی ادامه داد: در دوران نخست انقلاب، نهضت توسط حضرت امام خمینی(ره) آغاز شد و به پیروزی رسید؛ در دوره دوم، مسیر تثبیت و گسترش انقلاب با رهبری امام دوم ادامه یافت. امروز نیز در عصر امام سوم انقلاب اسلامی، این مسیر با سرعت و قدرت بیشتری دنبال خواهد شد تا انشاءالله پرچم انقلاب اسلامی به دست صاحب اصلی آن، حضرت ولیعصر(عج)، سپرده شود.
عضو اتاق فرماندهی جنگ اشاره کرد: طبق فرمایش معصوم، مؤمن همه چیز دارد و کافر هیچ، و این وعده الهی است که تلاش مؤمنان، هرچند در برابر ابرقدرتهای جهان، به نتیجه میرسد. امروز پس از دههها جنگ آشکار و پنهان، حتی مسئولان آمریکا اذعان کردهاند که در این ۴۷ سال هیچ پیروزی در برابر ایران به دست نیاوردهاند؛ و این حقیقت، نمود عملی وعده الهی است که نصرت مؤمنان تضمینشده است.
سردار فدوی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی نبرد و ویژگیهای جنگ پیشِرو تأکید کرد: امروز ما با دشمنی روبهرو هستیم که نهتنها سالهاست با ملت ایران درگیر جنگی تمامعیار است، بلکه اکنون خود مستقیماً به میدان آمده است. در دوران دفاع مقدس، اگرچه ۸۷ کشور از رژیم صدام پشتیبانی میکردند، اما نوک پیکان دشمنی در ظاهر صدام بود؛ امروز اما خود شیطان بزرگ، آمریکا، در رأس این پیکار قرار گرفته است.
وی افزود: دشمن بیش از یک قرن زودتر از ما وارد عرصههای علمی، نظامی و فناورانه شده و از حداکثر توانمندیهای زمینی، دریایی و هوایی خود بهره میگیرد، اما بهرغم تمامی این برتریهای ظاهری، در برابر ایمان، بصیرت و تکیه ملت ایران بر خداوند متعال، ناتوان مانده است.
مشاور فرمانده کل سپاه در پاسخ به سؤالی درباره ادعاهای مکرر آمریکاییها مبنی بر کاهش توان موشکی ایران با رد این ادعاها گفت: این گفتهها دروغی بیش نیست. آنها خودشان بهتر از هر کسی میدانند که توان موشکی جمهوری اسلامی ایران نهتنها کاهش نیافته، بلکه به مرحلهای از دقت و قدرت رسیده که اکنون از موشکهای هوشمند با سرجنگیهای بسیار بالاتر و نقطهزن استفاده میکند. فرماندهان ما بهصراحت اعلام کردهاند که دیگر هیچ موشکی با قدرت کمتر از یک تن به سمت اهداف دشمن شلیک نمیشود و این نشاندهنده جهش کیفی در استراتژی دفاعی ایران است.
سردار فدوی با تأکید بر اینکه آمریکاییها پس از شکستهای پیدرپی، بهدنبال تحمیل آتشبس هستند، اظهار داشت: کسی که در مسیرش موفق است، صحبت از آتشبس نمیکند. این آمریکاست که پس از تحمل فشار سنگین در میدان، به دنبال پایان درگیری است، در حالیکه ما بر اساس تکلیف انقلابی خود، مأمور به تقویت قدرت نظامی هستیم و عقبنشینی نمیکنیم.
وی همچنین گفت: بر سینه ما آیه شریفه وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ نقش بسته است. این یعنی ما مأموریم هر روز بر قدرت و توان خویش بیفزاییم. بهجرأت میگویم حتی یک شبانهروز را از دست ندادهایم که بر توان نظامی، علمی و دفاعیمان افزوده نشود و با همین روحیه، مسیر پیروزی انقلاب اسلامی با قوت ادامه خواهد یافت.
نیروی دریایی سپاه با راهبرد نامتقارن، آمریکا را در خلیج فارس به انفعال کشاند
سردار فدوی در ادامه این گفتگو به تشریح راهبرد «نامتقارن» در مواجهه با دشمنان پرداخت و گفت: «ما همواره تلاش کردهایم با کمترین هزینه، بیشترین بازدهی را در جهت سازندگی کشور و تأمین معیشت مردم به دست آوریم. در همین راستا، در جنگ تحمیلی، نهتنها در برابر عراق، بلکه در برابر شیطان بزرگ، آمریکا، نیز از این راهبرد بهره بردیم.
وی با اشاره به دوران حضور خود در نیروی دریایی سپاه از سال ۶۳ تا زمان بازگشت به تهران، دوران جنگ در سالهای ۶۶ و ۶۷ را «سختترین دوران رویارویی با آمریکاییها» توصیف کرد و افزود: درست در میانه عملیات کربلای ۵، ۸۶ فروند ناو جنگی آمریکا وارد خلیج فارس شدند تا در جنگ دخالت کنند. اما این بار، رویارویی با آمریکا متفاوت بود؛ ما با تکیه بر تعالیم قرآنی، بهویژه آیه شریفه وَالَّذِینَ جاهَدُوا فِینَا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنَا (و کسانی که در راه ما مجاهده کنند، قطعاً راههای خویش را بر آنان مینمایانیم)، پای کار آمدیم و با هر آنچه در توان داشتیم، در برابر آمریکا ایستادیم.
رئیس گروه مشاوران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نقل قولی از یکی از مقامات پنتاگون در اردیبهشت یا خرداد سال ۶۶ (در حالی که اولین عملیات نیروی دریایی سپاه در ۱/۶۶ انجام شده بود)، به عمق انفعال آمریکا در منطقه اشاره کرد: این مقام آمریکایی اعتراف کرده بود که ناوهای اعزامی ما به خلیج فارس، نهتنها قادر به انجام مأموریتهای خود نیستند، بلکه حتی قادر به حفظ امنیت خود نیز نیستند.
سردار فدوی تأکید کرد: نتیجه این راهبرد نامتقارن این شد که امروز آمریکا حتی یک فروند شناور جنگی در خلیج فارس ندارد، چه رسد به اینکه در آبهای اطراف آن نیز حضوری نداشته باشد. این دستاورد بزرگی است که نشان میدهد با اتکا به ایمان و تدبیر، میتوان بر قدرتهای برتر جهان غلبه کرد و مسیر پیروزی انقلاب اسلامی را با قوت ادامه داد.
وی افزود: ما تکالیفمان را انجام دادیم و خداوند به وعدهاش عمل کرد. آمریکاییها این جمله را در دل خود گفتند. این در حالی است که شرایط جنگی ما روز به روز در حال تغییر و بهبود است و این امر آمریکاییها را عصبی میکند. آنها زمانی از بین بردن توان رزم ایران سخن میگفتند، اما امروز هر روز با شگفتی جدیدی مواجه میشوند.
تفاوت راهبرد دفاعی ایران و انفعال آمریکا
سردار فدوی در پاسخ به این سوال که چگونه ایران با وجود محدودیتها میتواند به این روند ادامه دهد، گفت: همانطور که گفتم، «المؤمن کل شیء» (مؤمن همه چیز است). این اطمینان ما به تعالیم معصومین و خداوند است که به ما قدرت میدهد. ما وظایف خود را به بهترین نحو انجام دادهایم و اطمینان داریم که خداوند نیز به وعده خود، پیروزی جبهه حق بر باطل را محقق خواهد کرد.
وی با اشاره به تفاوت فاحش توانمندیهای دفاعی ایران در دوران جنگ تحمیلی و امروز، افزود: در زمان جنگ، حداکثر تسلیحات ما راکت ۱۰۷ میلیمتری بر روی قایقهایمان بود. اما امروز، ما به خودکفایی در تولید انواع سلاحها و موشکها دست یافتهایم. شهر موشکی ما گواه این توانمندی است و ما روز به روز قویتر میشویم.
اشتباهات آمریکا و انفعال در برابر توانمندیهای ایران
سردار فدوی با اشاره به توان هوایی آمریکا به عنوان نقطه قوت آن کشور، گفت: اما چون آمریکا شیطان است و خداوند طرف حق است، اشتباهات فاحشی مرتکب میشود. حمله به مدرسه دخترانه و میناب با موشک توماهاک، نمونهای از این اشتباهات است که نفرت جهانیان را برمیانگیزد.
وی با مقایسه این رفتار با اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه، تأکید کرد: آمریکا با وجود به کارگیری تمامی توانمندیهای خود، در نهایت باعث نفرت جهانیان میشود.
وی همچنین به عملیات اخیر نیروی دریایی سپاه اشاره کرد و گفت: دیشب نیروی دریایی سپاه عملیاتی فوقالعاده انجام داد که هم از نظر مدل عملیات و هم از نظر نوع موشکهای استفاده شده، شگفتیساز بود.
برتری راهبرد نامتقارن ایران بر قدرت نظامی آمریکا
سردار فدوی با اذعان به قدرت نظامی آمریکا و اذعان جهانی به ابرقدرت بودن آن کشور، تصریح کرد: بودجه نظامی آمریکا به تنهایی معادل کل بودجه نظامی جهان است و توان تولیدات نظامی آن نیز قابل توجه است. اما نیروی نظامی آمریکا، دریابرد است و بر روی ناوهای خود هم توان هوایی و هم توان زمینی را دارد. با این حال، راهبرد نامتقارن ایران، آمریکا را در خلیج فارس و منطقه به انفعال کشانده است و این نشان میدهد که با اتکا به ایمان و تدبیر، میتوان بر قدرتهای برتر جهان غلبه کرد.
سردار فدوی با تأکید بر وعده الهی مبنی بر عدم رها کردن بندگان در بنبست، اظهار کرد: دنیا به ما حمله کرده است، آمریکا و همه همراهانش، چه علنی و چه غیرعلنی، در برابر ما ایستادهاند. این خود تحقق وعده خداست که در یک طرف جبهه کفر و در طرف دیگر، ما تنها ایستادهایم. اما خداوند به وعده خود عمل کرده است. اکنون میبینیم که ترامپ به دنبال آتشبس است، زیرا این جنگ اثرات مخربی بر آمریکا، اقتصاد و حیثیت آن و همچنین بر سایر نقاط جهان گذاشته است.
وی افزود: مردم دنیا و پیروان سایر ادیان، عظمت این نظامی را که ۴۷ سال در برابر آمریکا ایستادگی کرده و آمریکا خود اذعان میکند که حتی یک پیروزی نیز کسب نکرده است، درک میکنند.
سردار فدوی در خصوص شهادت و کشته شدن در جنگ، بیان کرد: شهادت و کشته شدن جزو الزامات طبیعی هر جنگی بوده است. در هیچ جنگی تاکنون چنین نبوده که تنها یک طرف متحمل کشته شدن شود. برای ما، هر دو حالت، یعنی شهید شدن و پیروز شدن، یک “فوز عظیم” (پیروزی بزرگ) است.
وی با اشاره به شهادت عزیزان بزرگی همچون امام خمینی (ره)، اظهار کرد: درک ما از مصیبت شهادت هنوز کامل نشده است، همانطور که پس از سالها، شیعیان به عظمت مصیبت شهادت امام حسین (ع) پی بردند و هزار سال است که در عزای او خون گریه میکنند. ما نیز پس از گذشت زمان، به معنای واقعی شهادت پی خواهیم برد.
سردار فدوی با اشاره به بخشی تصویری، نگاهی به «اصابت موفق موشکهای سپاه» داشت و این امر را شاهدی دیگر بر تحقق وعدههای الهی و پیروزی مقاومت در برابر قدرتهای استکباری دانست.
سردار فدوی به موضوع اسارت آمریکاییها اشاره کرد و آن را نشانهای از پراکندگی و آسیبپذیری نیروهای آمریکایی در منطقه غرب آسیا دانست و با بیان اینکه ایران به عنوان یک امت، مستقل از سایر نیروهای مقاومت در عراق، یمن و سایر مناطق عمل میکند، اظهار کرد: احتمال بسیار زیاد خبر اسارت آمریکاییها درست است. آمریکاییها خود را در منطقه غرب آسیا گسترده کردهاند که این خود به معنای آسیبپذیری شدید آنهاست، به خصوص در یمن و بحرین که بزرگترین پایگاه دریایی خود را در میان شیعیان بحرین قرار دادهاند و حتماً در معرض اسارت هستند.
وی افزود: در روزهای آینده، احتمال انتشار اخبار بیشتری از این دست وجود دارد. این روندی است که قبلاً نیز سابقه داشته است. به یاد بیاوریم که ما دوبار آمریکاییها را در خلیج فارس به اسارت گرفتیم، زمانی که آنها از خطوط قرمز عبور کردند. همچنین انگلیسیها در وضعیتی فضاحتبار و آبروریزانه تسلیم شدند. دستهای بالا رفته آمریکاییها در جزیره فارسی، صحنههای تسلیم شدن آنها در لانه جاسوسی را تداعی میکرد.
شکست آمریکا در دفاع مقدس و خلیج فارس
سردار فدوی به شکست بزرگ آمریکا در یک و نیم سال پایانی جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: در زمان جنگ نیز ناو یک میلیارد دلاری آمریکا در خلیج فارس منهدم شد. ناو “ساموئل بیرابلز” آمریکا در سال ۱۹۸۸ در خلیج فارس منهدم شد و کاروانهای تحت اسکورت آمریکا نیز نابود شدند. موشکهای ساحل به دریای سپاه در سالهای ۶۶ و ۶۷ به اهداف آمریکایی اصابت کرد و آنها نتوانستند کاری انجام دهند.
وی تاکید کرد: امروز، ایران با توانمندیهای سالهای ۱۴۰۴، بسیار فراتر از توانمندیهای سالهای ۶۶ تا ۶۷ است. با توجه به وضعیتی که آمریکاییها در منطقه گرفتار شدهاند، باید منتظر صحنههای بیشتری از این دست باشیم. همین است که خود را بیش از هزار کیلومتر از ما دور کردهاند.
ذات خباثت آمریکا و اتکا به توان هوایی
سردار فدوی، عقبنشینی آمریکا به دلیل ترس از توانمندیهای جمهوری اسلامی را نشانه ناتوانی آنها دانست و گفت: آنها خود را ابرقدرت میدانند، اما هزار کیلومتر عقبنشینی کردهاند و به توان هوایی خود متکی شدهاند تا خباثت کنند؛ به مدرسه در میناب حمله میکنند، بانکها را میزنند. شب گذشته بانکی را در نزدیکی محل حضور من زدند. آنها به اهداف غیرنظامی حمله میکنند و نام خود را ابرقدرت گذاشتهاند.
وی افزود: این ذات آنهاست و خداوند نیز میخواهد ذات آنها را به همه نشان دهد. آنها مخازن پالایشگاه تهران را میزنند که هدف نظامی نیست. یک نیروی ابتدایی نظامی نیز میتواند مخازن را بزند. ابرقدرت به دنبال زدن زیرساختها نیست.
وعده الهی و جنگ فرسایشی
سردار فدوی با اشاره به عملیاتهای ایران علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: ما نشان دادیم که خباثت را با قاطعیت پاسخ میدهیم. صدام، نماینده خباثت جهانی، ۸ سال با ما جنگید و ما او را رها نکردیم. آمریکا نیز باید احتمال دچار شدن به جنگی فرسایشی و طولانیمدت را بدهد که اقتصاد خود و اقتصاد دنیا را نابود کند و توانمندیهای نظامیاش را به فرسایش بکشاند.
وی با بیان اینکه ایران همواره از خداوند درخواست صبر بیشتر میکند، ابراز امیدواری کرد: این صبر و تحمل، منجر به فرسایش نیروهای دشمن و پیروزی نهایی شود.
سردار فدوی در پاسخ به پرسشی درباره شروط ایران برای آتشبس و پایان جنگ، اظهار کرد: آمریکاییها به دنبال آتشبس هستند، اما ما شروط خود را داریم. ما پیشتر نیز گفته بودیم که آنها میتوانند جنگ را علیه ما شروع کنند، اما پایان آن در سال ۱۴۰۴ به گونهای خواهد بود که همه قوانین خودشان را نیز خبیثانه و خلاف قوانین بدانند. آنها در میان مذاکرات دوباره به ما حمله نظامی کردند؛ این نشان میدهد که هیچ کس در داخل خودشان نیز به آنها اعتماد نخواهد کرد.
وی با اشاره به عدم اعتماد به آمریکا، افزود: از نگاه یک فرمانده ایرانی، به آمریکا و امثال آنها هیچ اعتباری نیست، نه حرفشان و نه نوشتهشان. مجموعههای بسیار وسیعتری مانند سازمان ملل و کشورهای دیگر باید ضامن اجرای توافقات باشند تا این اتفاقات تکرار نشود. آمریکا قابل اعتماد نیست و در قرآن نیز به صراحت آمده است که مجموعههایی مانند آنها قابل اعتماد نیستند و قولشان پذیرفتنی نیست.
سردار فدوی تصویر خود از پایان جنگ را اینگونه ترسیم کرد: به صورت مسلم، پیروزی با جبهه انقلاب اسلامی است و شیطان بزرگ (آمریکا) بار دیگر در این جنگ شکست خواهد خورد. این به معنای اخراج آمریکاییها از منطقه و برچیده شدن پایگاههای آنهاست.
وی با تأکید بر اهمیت منطقه غرب آسیا برای آمریکا، به وابستگی دنیای امروز به انرژی خلیج فارس اشاره کرد و گفت: ۴۰ درصد صادرات نفت دنیا از تنگه هرمز میگذرد و بخش زیادی از گاز مایع مصرفی جهان از خلیج فارس تأمین میشود. کشورهای منطقه، خصوصاً کشورهای مسلمان، عزم خود را برای مقاومت در برابر استکبار جزم کردهاند و روز به روز به تعداد کشورهایی که به جبهه مقاومت میپیوندند، افزوده میشود.
سردار فدوی با اشاره به سابقه فرار نیروهای آمریکایی، اسرائیلی، فرانسوی و انگلیسی از لبنان، و همچنین فرار مفتضحانه آمریکا از افغانستان، اظهار کرد: در گذشته، آمریکاییها از ژنرال قاسم سلیمانی درخواست وساطت کردند تا عراقیها آنها را نکشند و اجازه دهند از عراق خارج شوند.
وی با اشاره به وضعیت رژیم صهیونیستی، چشمان خود را هم به پایگاههای آمریکا و هم به سرزمینهای اشغالی دوخته دانست و افزود: با توجه به مدل نقطهزنی و عملیاتی ما، تا مدتها، آمریکاییها و سرزمینهای اشغالی درگیر عملیاتهای ما خواهند بود.
سردار فدوی خباثت دشمن را یادآور شد و مقاومت را در برابر این خباثت، عاملی برای فرسایش دشمن دانست و ابراز امیدواری کرد: با صبر و تحمل مقاومت، دشمن به استیصال کشیده شود و وعده الهی برای پیروزی نهایی محقق گردد.
سردار فدوی تأکید کرد: در جنگ اخیر، میزان اصابت موشکها به اهداف به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این امر ناشی از نوآوری در سیستمهای موشکی و استفاده از سرجنگیهای بزرگتر (بیش از یک تن) و همچنین بهرهگیری از بیش از ۸۰ کلاهک ۸۰ کیلویی در یک موشک است که توان تخریب را در مناطق وسیع افزایش میدهد.
سردار فدوی اعلام کرد: در حوزه پدافند هوایی، ایران به پیشرفتهای چشمگیری دست یافته است. تعداد پهپادهای دشمن که سرنگون شدهاند، نسبت به گذشته بسیار بیشتر است و حتی آمریکا نیز در منطقه شاهد سقوط پهپاد بوده است. این توانمندی به گونهای توسعه یافته که هیچ هواپیمایی قادر به نزدیک شدن به مرزهای ایران نخواهد بود.
وی بر یکپارچگی کامل ارتش و سپاه در حوزه پدافند تأکید کرد: یک مجموعه واحد با فرماندهی مشترک در پدافند داریم که یادآور همکاریهای شهید صیاد شیرازی است.
سردار فدوی به تاریخچه طولانی ایران در استفاده از پهپاد از سال ۱۳۶۲ اشاره کرد و بیان داشت که امروزه تولید پهپاد در تمامی نیروهای مسلح (زمینی، هوایی، دریایی ارتش و تمامی نیروهای سپاه) به صورت گسترده و با انواع مختلف برای نیازمندیهای گوناگون انجام میشود.
وی اطمینان داد که ایران از نظر تعداد پهپاد هیچ محدودیتی ندارد و ادامه داد: به هر میزان که نیاز باشد، توان استفاده از آنها را دارد. عنصر زمان در جنگ بسیار اهمیت دارد و در ۱۲ روز گذشته، زمان بسیار غنیمت شمرده شده و کارهای بزرگی صورت گرفته است.
سردارفدپی در پاسخ به این سوال که آیا در تعداد موشکهای با سرجنگی بیش از یک تن محدودیتی وجود دارد؟ گفت: به لطف الهی و بهرهگیری از فرصت ۳۷ ساله پس از جنگ، استعدادها به اندازهای افزایش یافته که هیچ محدودیتی از این بابت وجود ندارد. وی تأکید کرد که دل مردم باید قرص باشد، نه به سلاح، بلکه به حق و اسلام.
سردار فدوی بیان کرد: روند توسعه و بهروزرسانی توانمندیهای دفاعی، اعم از موشکهای زمین به زمین، کروز دریایی و زمینی، ادامه خواهد داشت و وضعیت در این حوزهها بسیار خوب است. این روند متناسب با تاکتیکهای جدیدی که مشخص میشوند، ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه استراتژیها از قبل طراحی شدهاند، گفت: در نیروی دریایی سپاه، توانمندی نامتقارن به میزانی ایجاد شده که آمریکا را مجبور کرده تا بیش از هزار کیلومتر از سواحل دور شود و تمرکز خود را بر توان هوایی معطوف کند. این توان نامتقارن، آمریکا را در برابر نیروهای ما ضعیف نشان داده است.
وی به اقدام «سخیف» ناو آمریکایی اشاره کرد و ادامه داد: دشمن به ناو ارتش ما مهمان کشورهای دوست در حال رزمایش حمله کرده است و این اقدام را در شأن کشوری که خود را ابرقدرت میداند، نیست.
مشاور فرمانده سپاه در پاسخ به تهدیدات آمریکا مبنی بر افزایش حملات به ایران، این اقدامات را «فضاحت بزرگ» خواند و بیان کرد: این وضعیت به احتمال زیاد منجر به سقوط دولت آمریکا خواهد شد. ایران در مقابل هرگونه اقدام متقابل، پاسخی کوبنده خواهد داد، همانند آنچه در زمان جنگ تحمیلی در مقابل حمله به کشتیها انجام شد.
سردار فدوی با اشاره به ادعای اسکورت نفتکشها توسط آمریکا در سالهای ۶۶ و ۶۷ که موفق به انجام آن نشدند، تأکید کرد: ایران امروز، ۳۷ سال پس از آن دوران، بسیار مجهزتر شده است. ایران دارای انواع مختلف موشک، اژدر، و موشکهای زیرآبی است که سرعت حرکت آنها ۱۰۰ متر بر ثانیه است؛ سرعتی که آمریکا با صرف ۲۰ میلیارد دلار طی ۱۵ سال نتوانسته به آن دست یابد. این توانمندی را هنوز به کار نگرفتهایم اما در صورت لزوم از آن استفاده خواهیم کرد.
سردار فدوی همچنین به نتانیاهو پیام داد و اقدام او در بمباران مردم بیگناه غزه و شهادت بیش از ۷۰ هزار نفر، از جمله هزاران کودک را «مایه ننگ» دانست و گفت: این اقدامات ناشی از تفکراتی است که قائل بر عدم انسانیت غیر از خودشان هستند.
وی در پایان با بیان اینکه امام جامعه (اشاره به رهبر انقلاب) جوان، پرقدرت و بصیر هستند، تصریح کرد: با تلاش شبانهروزی، توان دفاعی کشور را به سطحی ارتقا میدهیم که هیچ دشمنی حتی جرأت فکر حمله به جمهوری اسلامی را نکند.
