۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

اردوغان: تمام دنیا بهای تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران را می‌پردازد

اردوغان: تمام دنیا بهای تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران را می‌پردازد

رجب طیب اردوغان گفت که تمام دنیا بهای جنگ غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را خواهد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، امروز چهارشنبه در سخنرانی خود در نشست فراکسیون پارلمانی حزب حاکم عدالت و توسعه، تحریکات رژیم صهیونیستی را عامل جنگی دانست که تمام منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

وی در این رابطه گفت: ما با خطرات و مشکلات زیادی روبرو هستیم و تمام توان خود را برای حل مشکلات و پایان دادن به جنگ به کار می‌گیریم.

اردوغان با تأکید بر اینکه «تلاش‌ زیادی برای پایان دادن به جنگ در منطقه انجام می‌دهد» گفت که همه طرف‌های جنگ باید به میز مذاکره بازگردند.

وی ادامه داد: که با توجه به حساسیت وضعیت کنونی، با احتیاط فراوان صحبت و رفتار می کند تا ترکیه را از آتش جنگ دور نگه دارد.

رئیس جمهور ترکیه از کشورهای مختلف خواست تا در دام «شبکه کشتار صهیونیستی» که هدف آن ضربه زدن به کشورها و جوامع دیگر است، نیفتند.

