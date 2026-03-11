ارائه بیش از ۲۲٠٠ خدمات بهداشتی به کودکان و مادران باردار در دوران جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زائری از ارائه بیش از دو هزار و ۲۰۰ خدمات بهداشتی شامل پیگیری، آموزش و مراقبت از مادران باردار، مادران نیازمند به مراقبت ویژه و مادران با سن بارداری بالای ۳۵ هفته (نزدیک به زایمان) و بالاتر توسط تیم سلامت مراکز بهداشتی این شهرستان، طی ۱۰ روز اول جنگ تحمیلی خبر داد.

زائری با اشاره به تدوام ارائه خدمات در شرایط جنگ فعلی در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت تحت پوشش، گفت: طی ۱۰ روز ابتدایی جنگ تحمیلی، پیگیری مادران باردار، پیگیری مادران باردار ترخیص شده از بیمارستان ها، پیگیری سلامت و مراقبت مادران باردار مهاجرت نموده از شهرستان ها و پیگیری زایمان آنها توسط تیم سلامت مراکز بهداشتی انجام شد.

زائری با تاکید بر مراقبت و پیگیری سلامت نوزادان، افزود: بیش از ۱۰۰ مراقبت نوزادان تازه به دنیا آمده در روزهای ۳ تا ۵ روزگی و ۱۴ تا ۱۵ روزگی توسط تیم سلامت در مراکز بهداشتی انجام شد.

وی تصریح کرد: یک هزار و ۲۴۲ مراقبت روتین کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه نیز خدماتی بود که توسط تیم سلامت از ابتدایی جنگ تحمیلی در مراکز بهداشتی تحت پوشش ارائه شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس بر تداوم ارائه خدمات بهداشتی و مراقبتی به گروه های آسیب پذیر شامل، مادران باردار، کودکان و سالمندان در دوران جنگ تحمیلی تاکید کرد و یادآور شد: مراقبت و پیگیری کودکان پرخطر، سالمندان، مشاوره تغذیه با شیر مادر و سایر مراقبت های سالمندان و کودکان نیز جزء برنامه های مراقبتی و پیگیری توسط تیم سلامت در ایام جنگ تحمیلی توسط تیم سلامت است.

زائری ادامه داد: آموزش و فرهنگ‌سازی، پیگیری سلامت روان، آموزش تغذیه سالم و خودمراقبتی در بحران ها، از طریق رسانه‌های ملی و فضای مجازی، با هدف توانمندسازی مادران در مدیریت سلامت خود و جنین و کودکان نیز از دیگر اقدامات حائز اهمیت در راستای صیانت از سلامت مادران در دوران جنگ است.