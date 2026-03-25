۷ هزار سفیران سلامت در بندرعباس آماده ارائه خدمات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف ارتقای دانش و مهارت شهروندان در خصوص خودمراقبتی در بحران‌ ها، بیش از هفت هزار سفیر و داوطلب سلامت شهرستان بندرعباس از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون، آموزش خودمراقبتی در بحران های نظامی را فرا گرفتند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با اشاره به اهمیت آمادگی جامعه در برابر بحران‌های نظامی، از آموزش گسترده سفیران سلامت خانوار، سفیر سلامت دانش آموز و دانشجو، داوطلبان سلامت محلات، رابطین سلامت ادارات، سازمان های دولتی و غیر دولتی، دهیاری ها و شوراها و عموم مردم بصورت مجازی و چهره به چهره در حوزه خودمراقبتی در بحران های نظامی توسط تیم سلامت مرکز بهداشت از ابتدای جنگ تاکنون خبر داد.

اصغر زائری با اشاره به اینکه این آموزش ها قبل از شروع جنگ هم توسط تیم سلامت بصورت حضوری و مجازی بطور گسترده انجام شده بود، گفت: از شروع جنگ تاکنون با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت‌ شهروندان برای مواجهه با شرایط بحرانی، دوره های آموزش خودمراقبتی در بحران های نظامی برای بیش از هفت هزار سفیر سلامت، داوطلب سلامت و رابطین سلامت ادارات انجام شده است.

زائری با تاکید بر اهمیت آمادگی جامعه در برابر شرایط بحرانی افزود: در این دوره آموزشی، بیش از ۲ هزار سفیر سلامت خانوار، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سفیر سلامت دانش آموز در بستر شاد، بیش از یک هزار و ۳۰۰ سفیر سلامت دانشجو، بیش از ۷۰۰ داوطلب سلامت محلات به صورت مجازی و حضوری آموزش دیده‌اند و همچنین داوطلبین سلامت ادارات دولتی و غیر دولتی، شوراها و دهیاری ها در این دوره با موضوع خودمراقبتی در بحران‌های نظامی آشنا شده‌اند که این افراد نقش کلیدی در انتقال این دانش و مهارت ها به خانواده و جامعه خواهند داشت.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت فضای مجازی در آموزش همگانی در خصوص خودمراقبتی در بحران های نظامی اضافه کرد: انتشار مطالب آموزشی در فضای مجازی و خبرگزاری های محلی در ارتقای دانش و مهارت شهروندان در خصوص مواجهه با شرایط نظامی و بحرانی کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با تاکید بر تداوم این آموزش ها به جامعه، تاکید کرد: تداوم این آموزش‌ها و افزایش آگاهی و مهارت های عمومی، گامی مهمی در جهت افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر حوادث و بحران‌های نظامی خواهد داشت.