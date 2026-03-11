۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵

هشدار اتاق اصناف ورامین: خرید و فروش مواد محترقه ممنوع است

هشدار اتاق اصناف ورامین: خرید و فروش مواد محترقه ممنوع است

ورامین- مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف ورامین اعلام کرد: هرگونه نگهداری، انبار و فروش مواد محترقه و انواع ترقه در واحدهای صنفی ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم دربانی، در جمع خبرنگاران، اعلام کرد که هرگونه نگهداری، انبار و فروش مواد محترقه و انواع ترقه در واحدهای صنفی ممنوع است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از حوادث ناگوار در ایام پایانی سال، افزود: واحدهای صنفی موظفند از عرضه و نگهداری هرگونه مواد محترقه خودداری کنند و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی مطابق مقررات صنفی با متخلفان صورت خواهد گرفت.

دربانی خاطرنشان کرد: همکاری و هوشیاری کسبه و شهروندان در اجرای این دستور می‌تواند نقش مؤثری در تأمین آرامش و ایمنی جامعه در روزهای پایانی سال داشته باشد.

مسئول بازرسی اتاق اصناف ادامه داد: شهروندان عزیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند با شماره تلفن های 36259111,36280676 و سامانه 124 تماس بگیرند تا در اسرع وقت توسط بازرسان رسیدگی شود.

