دستگاه قضایی: هرگونه استفاده و خرید و فروش مواد محترقه در دماوند ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری،صبح جمعه، با صدور اطلاعیهای از ممنوعیت کامل هرگونه خرید و فروش، حمل و استفاده از مواد محترقه در این منطقه خبر داد و اعلام کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، برگزاری مراسم چهارشنبهسوری در رودهن تعطیل و ممنوع است.
بختیاری در ادامه با اشاره به شرایط ویژه و فضای جنگی حاکم بر کشور اظهار داشت: بهمنظور جلوگیری از ایجاد نگرانی و استرس مضاعف برای شهروندان و با توجه به درخواستهای مکرر مردمی، هرگونه خرید، فروش، حمل و استفاده از مواد محترقه و منفجره با هر نوع و میزان صدا ممنوع بوده و با متخلفان طبق قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.
وی با تأکید بر اولویت حفظ آرامش عمومی در شرایط فعلی افزود: امسال هیچ فرد دستفروش یا مغازهداری حق خرید، فروش یا عرضه این مواد را حتی برای تفریح و سرگرمی ندارد و در صورت مشاهده، برخوردی قاطع و بدون ارفاق با متخلفان صورت میگیرد.
دادستان رودهن با اشاره به تعطیلی و ممنوعیت مراسم چهارشنبهسوری در این بخش گفت: در روزهای اخیر یکی از دغدغههای اصلی مردم، افزایش صداهای انفجار ناشی از مواد محترقه در ایام پایانی سال بوده است؛ بنابراین لازم است از هرگونه اقدامی که منجر به تنش، اضطراب یا ناامنی روانی در میان شهروندان شود، جلوگیری به عمل آید.
بختیاری با بیان اینکه دستگاه قضایی مخالف شادی و نشاط مردم نیست، تصریح کرد: هر ساله مردم کشور جشن سنتی چهارشنبهسوری را برگزار میکنند و ما نیز با اصل شادی مردم مخالفتی نداریم، اما امسال به دلیل شرایط خاص کشور و بهمنظور حفظ آرامش اقشار مختلف جامعه بهویژه کودکان، بانوان، سالمندان و بیماران، اجازه استفاده یا فروش مواد محترقه داده نخواهد شد.
وی ادامه داد: حمل، نگهداری، خرید، فروش و استفاده از مواد محترقه طبق قانون جرم محسوب میشود و در شرایط فعلی این اقدامات میتواند مصداق اخلال در نظم عمومی نیز تلقی شده و مجازات سنگینتری برای متخلفان در پی داشته باشد.
رئیس دادگستری بخش رودهن با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: در این روزهای حساس نباید اجازه دهیم با اقدامات خطرناک یا ایجاد صداهای مهیب، موجی از ترس و نگرانی در جامعه شکل بگیرد.
وی در پایان از رصد فعالیتهای مرتبط با خرید و فروش مواد محترقه خبر داد و افزود: افراد و مغازهدارانی که اقدام به پنهانکاری یا فروش مخفیانه این مواد کنند، تحت نظارت هستند و مجازات آنها شدیدتر خواهد بود. بختیاری از جوانان و نوجوانان منطقه خواست با درک شرایط کشور، در حفظ امنیت و آرامش جامعه با دستگاههای مسئول همکاری کنند.
نظر شما