به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی عصر چهارشنبه در آیین بیعت فرهنگیان استان گیلان با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، با تأکید بر جایگاه علم، عقلانیت و پرسشگری در اسلام، اظهار کرد: نقش معلمان در ارتقای جامعه انسانی بسیار اساسی است.

وی با تسلیت شهادت قائد امت، اسوه صبر و استقامت و رهبر مجاهد انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، ملت ایران و به‌ویژه مردم و فرهنگیان گیلان، همچنین با گرامیداشت ایام شهادت امیرالمؤمنین علی(ع) و یاد شهدای این ایام، از جمله شهدای جنگ رمضان و شهدای دانش‌آموز مظلوم میناب، افزود: در واقعه عاشورا و نقش حضرت زینب(س) در انتقال پیام کربلا وظیفه امروز جامعه مشابه آن دوران، یعنی روایتگری شهادت‌ها و ایثارگری‌ها است تا این حماسه‌ها در حافظه جمعی جامعه ماندگار شوند.تاریخ بشر نشان داده است هرگاه روح پرسشگری از جامعه گرفته شود، آن جامعه دچار رکود و انحطاط خواهد شد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط کنونی کشور افزود: مردم گیلان امروز در سوگ شهادت رهبری حکیم، عالم مجاهد و عارفی بی‌نظیر هستند؛ رهبری که به‌عنوان نایب برحق امام عصر(عج) در مسیر هدایت جامعه اسلامی نقش‌آفرینی می‌کرد. با این حال، ملت ایران با وجود اندوه این ضایعه بزرگ، با صلابت و استواری ادامه راه ایشان را فریاد می‌زنند.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه دشمنان گمان می‌کردند با شهادت رهبر انقلاب می‌توانند به اهداف خود دست یابند، تصریح کرد: بی‌تردید خون این امام شهید زمینه‌ساز فروپاشی دشمنان خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: تنها در مدت کوتاهی پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، جمهوری اسلامی ایران دفاع مشروع خود را با قدرت آغاز کرد و ضربات سنگینی به دشمن وارد آورد؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از پایگاه‌های آمریکایی و مناطق تحت کنترل رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت.

مجلس خبرگان رهبری به‌ عنوان امانت‌داران ملت هستند

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با مرور تجربه‌های تاریخی، از جمله تحولات فکری اروپا و دوره‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس، خاطرنشان کرد: محدود کردن عقل و پرسشگری، چه در قالب تحجر دینی و چه در قالب قدرت‌های سیاسی، همواره مانعی برای رشد و تعالی انسان بوده است.

وی با استناد به بیانات امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه افزود: پیامبران الهی برای بیدار کردن عقل‌ها و پاسخ به پرسش‌های فطری بشر مبعوث شدند و امیرالمؤمنین(ع) نیز بارها مردم را به تفکر، پرسشگری و تعقل دعوت کرده‌اند.

آیت‌الله فلاحتی در ادامه با اشاره به جایگاه علم و معلم در آموزه‌های اسلامی گفت: قرآن کریم برای اهل علم درجات ویژه‌ای قائل است و معلمان نقش محوری در تربیت انسان‌های آگاه، مسئول و متعهد دارند؛ از این رو جامعه فرهنگیان در شکل‌گیری آینده کشور نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.

وی همچنین با اشاره به آیه ۱۴۴ سوره آل‌عمران بر اهمیت رهبری در جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: در مکتب اسلام جامعه نباید وابسته به اشخاص باشد، اما وجود رهبر آگاه و شایسته محور انسجام، هدایت و ثبات جامعه است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با تشریح سازوکار انتخاب رهبری در نظام اسلامی بیان کرد: مجلس خبرگان رهبری متشکل از فقهای صاحب‌نظر است که مسئولیت تشخیص و انتخاب فقیه جامع‌الشرایط را بر عهده دارند؛ سازوکاری که با تدبیر امام راحل و با پشتوانه مردمی انقلاب اسلامی شکل گرفته است.

وی افزود: مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان امانت‌داران ملت، با تکیه بر فقاهت، تعهد، بینش انقلابی و تجربه ارزشمند، توانستند در شرایط حساس کنونی چراغ هدایت این خانه را روشن نگاه دارند.

آیت‌الله فلاحتی تأکید کرد: انتخاب رهبر جدید نشان داد که انقلاب اسلامی ریشه در باورهای عمیق ملت ایران دارد و با شهادت رهبر خود نه‌تنها متوقف نمی‌شود، بلکه با اراده‌ای استوار و رهبری تازه، مسیر تعالی و پیشرفت خود را با قدرت بیشتری ادامه می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان همچنین با اشاره به ویژگی‌های رهبری در جمهوری اسلامی اظهار داشت: برخورداری از فقاهت و اجتهاد در کنار بینش سیاسی و اجتماعی از مهم‌ترین شاخص‌های رهبری در این نظام است.وی افزود: آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای از جمله فقهای برجسته‌ای هستند که سال‌ها در محضر اساتید بزرگ حوزه علمیه قم و نیز در مکتب فکری، فقهی و مدیریتی پدر بزرگوارشان به تهذیب نفس و تعالی علمی پرداخته‌اند.

آیت‌الله فلاحتی در پایان مردم ایران، به‌ویژه مردم گیلان، را ملتی مقاوم و شکست‌ناپذیر توصیف کرد و گفت: تاریخ معاصر نشان داده است که این ملت با وجود همه فشارها و تهدیدها، استقلال، عزت و هویت خود را حفظ کرده است.