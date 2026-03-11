انهدام هسته تروریستی در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه اداره کل اطلاعات استان خوزستان، با عنایت خداوند متعال، سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان خوزستان، در لیالی مبارک قدر با استفاده از اطلاعات مردمی و هم افزایی با اعضای جامعه اطلاعاتی استان و پس از اقدامات اطلاعاتی تکمیلی، یک گروه مسلح مرتبط با دشمن آمریکایی _ صهیونی خارج از کشور در استان را شناسایی و سرکرده و پنج عضو آن را دستگیر کردند.
در این اطلاعیه آمده است: از مخفی گاههای این گروه تروریستی علاوه بر سلاحهای گرم، چهار بمب دست ساز آماده انفجار و تمامی ادوات ساخت بمب کشف گردید. مزدوران بیگانه عضو این گروه تروریستی تجزیهطلب که از سوی دشمن آمریکایی صهیونیستی تأمین مالی شده و آموزشهای تروریستی دیده بودند، قبلاً ضمن حمله مسلحانه به تأسیسات زیرساختی استان و حوزههای بسیج اهواز، در صدد بمبگذاریهای گسترده در استان خوزستان بودند که با لطف الهی در اجرای نیات شوم خود ناکام ماندند.
اهواز- ادارهکل اطلاعات خوزستان از شناسایی و دستگیری سرکرده و ۵ عضو یک گروه تروریستی مرتبط با دشمنان خارجی خبر داد.
