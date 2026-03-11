  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۱

هشدار دادگستری سمنان به مجتمع‌های رفاهی؛ کمبودها را رفع کنید

سمنان-معاون قضایی دادگستری استان سمنان با تاکید بر تامین سلامت و امنیت روانی مسافران نوروزی در محور مواصلاتی تهران به مشهد، خواستار رفع سریع کمبودهای ضروری در مجتمع‌های خدمات رفافی استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زین العابدین حسام غروب چهارشنبه در بازدید زائر سرای سرخه به تامین سلامت و امنیت روانی مسافران نوروزی عبوری محور اصلی تهران به مشهد و بالعکس تاکید کرد و اظهار داشت: با تشکیل تیم های مشترک قضایی، تعزیراتی و نظارتی این بازدیدها در تمامی شهرستان ها انجام می شود.

وی‌ به استمرار این نظارت و بازرسی ها اشاره کرد و ادامه داد: قطعا با هر گونه کوتاهی و قصور در ارائه خدمات مطلوب به مردم برخورد می شود.

معاون قضایی دادگستری استان سمنان خواستار رفع کمبودهای ضروری در مجتمع های خدمات رفاهی استان شد و اظهار داشت: در اسرع وقت دستگاه های اجرایی موظف به رفع این موانع هستند.

حسام تصریح کرد: پایش کیفیت مواد غذایی و نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی در رستوران ها و اغذیه فروشی ها، وضعیت ایمنی و امکانات رفاهی استراحتگاه های بین راهی مورد تاکید است.

وی ادامه داد: تقویت امکانات بهداشتی، رعایت انصاف و حاشیه سود قانونی در عرضه محصولات و جلوگیری از گران فروشی، درج قیمت کالاها و رعایت اصول بهداشتی در تهیه و توزیع مواد غذایی به این مجتمع های رفاهی تذکر داده است.

کد خبر 6772035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

