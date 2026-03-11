به گزارش خبرنگار مهر، زین العابدین حسام غروب چهارشنبه در بازدید زائر سرای سرخه به تامین سلامت و امنیت روانی مسافران نوروزی عبوری محور اصلی تهران به مشهد و بالعکس تاکید کرد و اظهار داشت: با تشکیل تیم های مشترک قضایی، تعزیراتی و نظارتی این بازدیدها در تمامی شهرستان ها انجام می شود.

وی‌ به استمرار این نظارت و بازرسی ها اشاره کرد و ادامه داد: قطعا با هر گونه کوتاهی و قصور در ارائه خدمات مطلوب به مردم برخورد می شود.

معاون قضایی دادگستری استان سمنان خواستار رفع کمبودهای ضروری در مجتمع های خدمات رفاهی استان شد و اظهار داشت: در اسرع وقت دستگاه های اجرایی موظف به رفع این موانع هستند.

حسام تصریح کرد: پایش کیفیت مواد غذایی و نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی در رستوران ها و اغذیه فروشی ها، وضعیت ایمنی و امکانات رفاهی استراحتگاه های بین راهی مورد تاکید است.

وی ادامه داد: تقویت امکانات بهداشتی، رعایت انصاف و حاشیه سود قانونی در عرضه محصولات و جلوگیری از گران فروشی، درج قیمت کالاها و رعایت اصول بهداشتی در تهیه و توزیع مواد غذایی به این مجتمع های رفاهی تذکر داده است.