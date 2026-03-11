۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴

تصاویری از تشییع پیکر اعضای یک خانواده روستایی

خرم‌آباد - پیکر چهار عضو یک خانواده‌ روستایی که در حمله ناجوانمردانه دشمن به شهادت رسیدند، در روستای «انگز» خرم‌آباد تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان حمله هوایی ناجوانمردانه دشمن صهیونیستی - آمریکایی به روستای «انگز» خرم‌آباد در استان لرستان، چهار عضو یک خانواده به شهادت رسیدند.

اعضای این خانواده شامل سه زن و یک کودک به نام‌های شهیده «آغازاده بازگیر»، شهیده «فاطمه نصیری»، شهیده «رقیه بازگیر» و کودک دوساله شهید «محمدجواد بازگیر» بودند که امروز با حضور مردم روستای «انگز» تشییع و به خاک سپرده شدند.

امروز چهارشنبه مراسم تشییع و تدفین این خانواده به همراه فرزند شهیدشان پاسدار «مهدی بازگیر» در روستای «انگز» برگزار شد.

