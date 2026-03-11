به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان شامگاه امروز چهارشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت آیین تشییع دریاسالار شهید علی شمخانی گفت: امروز جلسه‌ای را در حضور خانواده شهید شمخانی با حضور مسئولان دستگاه‌ها داشتیم که قرار بر این شد ان‌شاءالله یک تشییع جنازه باشکوهی را در اهواز در روز جمعه، روز قدس داشته باشیم.

وی تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم صورت گرفت که ورودی شهر اهواز استقبال باشکوهی از پیکر پاک این شهید داشته باشیم و یک برنامه وداع با این شهید والامقام در مصلا برگزار شود.

نجاتی ادامه داد: همزمان با روز راهپیمایی مبارزه با استکبار جهانی و روز قدس پیکر پاک این شهید تشییع می‌شود و یقین داریم که ان‌شاءالله حضور مردم در این راهپیمایی و در کنار آن تشییع پیکر این شهید بزرگ به خوبی رقم خواهد خورد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم اظهار کرد: الحمدلله هماهنگی‌های لازم صورت گرفت و قرار بر این شد که همه دستگاه‌ها کار را تسهیل کنند.