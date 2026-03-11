۵ تعهد راهبردی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر جدید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی ،اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در پی آغاز زعامت حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، با صدور بیانیه‌ای ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های نظام، پنج تعهد راهبردی خود را در مسیر جدید انقلاب اعلام کردند. اعضای این شورا به عنوان «قرارگاه حکمرانی فرهنگ و علم کشور»، همزمان با لیالی قدر هم‌قسم شدند تا در خط مقدمِ جهاد تبیین و مقابله با جنگ شناختی دشمنان ایستاده و تمام توان خود را برای تحقق تمدن نوین اسلامی و ساختن ایرانی قوی به کار گیرد. مشروح این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّ الَّذینَ یُبایِعونَکَ إِنَّما یُبایِعونَ اللهَ یَدُ اللهِ فَوقَ أَیدیهِم» (فتح: ۱۰)

با ستایش و سپاس بی‌پایان به پیشگاه خداوند بزرگ و بلندمرتبه که الطاف سرشار و عنایت لایزال خود را همواره نثار ملت غیور ایران نموده و در شدائد، راه حق و مسیر هدایت را در برابر دیدگان او گشوده می‌دارد.

اکنون در آستانه پایان گرفتن سال ۱۴۰۴، که ملت قهرمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی، یکی از ماندگارترین روزها و تاریخی‌ترین لحظات انقلاب شکوهمند اسلامی خود را تجربه می‌کند، بار دیگر عظمت و شکوه نظام مقدس جمهوری اسلامی در تداوم مسیر ولایت و امامت بیش از پیش در برابر چشمان جهانیان آشکار گشت.

مجلس محترم خبرگان رهبری در مقام امین و حافظ رأی ملت بزرگ ایران، از سر درایت و دوراندیشی و هوشمندی مثال‌زدنی و با رأی قاطع و تاریخی خود، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دام ظله الوارف) را در جایگاه برجسته سومین رهبر انقلاب اسلامی و سکاندار کشتی امت اسلامی در جهان متلاطم کنونی و طوفان‌های سخت روزگار برگزید.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به پاس این انتخاب شایسته و به‌هنگام که نشان از اقتدار و پویایی نظام مقدس اسلامی دارد؛ بر خود می‌بالد تا نخستین روزهای زعامت و رهبری فرزانه‌ای را تبریک و تهنیت عرض نماید که نام و یادش همواره یادآور صلابت، دیانت و ارتباط عمیق و وثیق با بدنه مؤمن و انقلابی ایران اسلامی می‌باشد.

اعضای این شورا بار دیگر با آرمان‌های والای بنیان‌گذار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) و با روح بلند رهبر شهید و فقید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) و همه شهدای این مرز و بوم، به‌ویژه شهدای حملات وحشیانه و ناجوانمردانه اخیر، تجدید میثاق کرده و با تمام وجود به محضر مبارک رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) اعلام می‌دارد:

همواره فرمانبردار و مطیع فرامین و رهنمودهای حکیمانه آن رهبر فرزانه خواهیم بود؛

در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و ساختن ایرانی قوی و آباد، پشتیبان و یاور شما هستیم؛

در عرصه جهاد تبیین و مقابله با جنگ شناختی دشمنان، سربازانی مخلص برای این انقلاب خواهیم بود؛

در حفظ و ارتقای فرهنگ اسلامی - ایرانی، چنانکه دغدغه همیشگی رهبر فقیدمان بود، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد؛

در صحنه پیشرفت علم و فناوری کشور تمام تلاش خود را در راستای اعتلای نظام اسلامی مبذول خواهیم کرد.

و اینک در این ماه مبارک و سراسر خیر و برکت و در لیالی پرفروغ قدر، بر خود فرض و واجب می‌دانیم که این عهد و پیمان را با تأسی به سنت حسنه شب زنده‌داری و احیاء، در زمره دعاهای خالصانه خویش در این شب‌های بی‌نظیر قرار دهیم و در این لحظات نورانی و ملکوتی، دست نیاز به درگاه ایزد منان برمی‌داریم و برای سلامتی و تداوم سایه آن رهبر فرزانه بر سر ملت ایران، ثبات قدم امت در مسیر ولایت، و نصرت و پیروزی جبهه حق بر باطل، عاجزانه دعا می‌کنیم.

باشد که با تجدید میثاق با آرمان‌های مقدس انقلاب و اسلام ناب محمدی (ص) در این شب‌ها حق عبودیت و بندگی را بجا آورده باشیم.

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند

از درگاه خداوند متعال، سلامتی، طول عمر بابرکت و توفیق روزافزون رهبر عالیقدر ایران اسلامی را در هدایت امت اسلامی و نیل به قله‌های رستگاری مسئلت داریم.

بی‌تردید، این ملت بزرگ و بصیر همواره پشتیبان ولایت فقیه بوده و خواهد بود و در پرتو انتخاب رهبری شایسته، حماسه‌ای دیگر را برای ثبت در تاریخ رقم خواهد زد.

از خدای سبحان موفقیت آن رهبر عزیز را در پیشرفت و اعتلای تمدنیِ ایران اسلامی آرزومندیم و در این مسیر، شورای عالی انقلاب فر