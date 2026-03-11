زاکانی: هدف دشمن انتقام از مردم است

به گزارش خبرنگار شهری مهر علیرضا زاکانی شهردار تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: حجم زیادی عملیات آواربرداری داشته‌ایم و این امر به طور مستمر ادامه دارد.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه به طور کلی ۱۴۵۰ نقطه در کشور مورد هدف قرار گرفت اما در جنگ اخیر طی ۱۰ روز نخست ۹۰۰۰ نقطه مورد هدف قرار گرفته است.

شهردار تهران با اشاره به رفتار متجاوزان گفت: دشمن هدف خود را این گذاشته که از مردم انتقام بگیرد.

هدف دشمن از حمله به اماکن خدماتی ایجاد اختلال بود

وی ادامه داد: دشمن با رویه‌ای جلو آمد که ابتدا عناصر حاکمیتی را مورد هدف قرار دهد که در رأس آن امام شهیدمان قرار داشت. همزمان با آن عناصر نظامی را هدف‌گذاری کردند و لذا شهدایی را تقدیم کردیم.

به گفته زاکانی دشمن همزمان با این رویه شورای معاونان وزارت اطلاعات را مورد هدف قرار دادند اما در لایه بعدی بخش انتظامی، بسیج مردمی و بخش حافظان کف هرم اجتماعی مورد هدف قرار گرفت.

وی افزود: در مرحله پنجم سراغ اماکن خدماتی آمدند و عملا می‌خواهند اختلال ایجاد کنند، نگذارند جامعه خدمتی دریافت کند و می‌خواهد روح زندگی در شهر را منکوب کند که در هیچ یک از اینها به نتیجه نرسیدند جز به شهادت رساندن عناصر حاکمیتی و نظامی، بنابراین به دنبال انتقام گرفتن از افرادی هستند که کارشان خدمت به مردم است.

اسکان بیش از ۱۳۰۰ آسیب دیده از جنگ در هتل‌ها

شهردار تهران گفت: با توجه به اینکه شهرداری متولی میدان در نقاط آسیب دیده است، تماس مردم برای اعلام اسیب به وجود آمده با سامانه ۱۳۷ گزینه ۳ و همچنین سامانه شهرزاد به سرعت در سیستم اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: آنچه مربوط تخریب رخ داده است و آنچه مربوط به پیرامون خرابی است تقسیم وظیفه می‌شود بین مناطق و نواحی شهرداری که تیم های خود را اعزام می‌کنند.

زاکانی گفت: خرابی‌های جزئی را به فوریت برطرف می‌کنند یا با توجه به اقتضائات اقدامات لازم را بر پاکسازی محل انجام می‌دهند. اما در مواردی که خانه قابل اسکان نیست فورا ساکنان را اسکان می‌دهیم.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه ۴۹۴ خانوار را در هتل‌ها اسکان دادیم و در جنگ فعلی تاکنون بیش از ۱۳۰۰ نفر اسکان داده شده اند و حتی نسبت به اجاره هتل اقدام کرده ایم.

شهردار تهران با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه ۵۸۸ خانه را دو ساله برای اسیب دیدگان اجاره کردیم گفت: ۶۵۲ واحد شامل تخریب و نوسازی در جنگ ۱۲ روزه شد که این تعداد در جنگ فعلی بیشتر است زیرا دشمن آمریکایی صهیونی منازل مسکونی را مورد هدف قرار می‌دهد.

مسئولیت بازسازی ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی شهر با شهرداری است

شهردار تهران گفت: در جنگ ۱۲ روزه مسئولیت بازسازی و نوسازی را پذیرفتیم، در آشوب‌های دی ماه نیز مسئولیت بازسازی منازل مسکونی و غیر مسکونی را پذیرفتم در این جنگ هم همینطور است و شهرداری مسئولیت بازسازی و نوسازی بخش های آسیب دیده را پذیرفته است.

وی ادامه داد: خدمات حمل و نقل عمومی نیز در حال انجام است و مترو و بی آرتی کاملا رایگان است‌ و در شبهای قدر خدمات رسانی مترو تمام وقت است.

زاکانی افزود: اقدامات مربوط به پیشرفت و آبادانی شهر نیز در حال انجام است. در بازدید از خط ۶ بیش از ۱۰۰ نفر در زیرزمین در حال فعالیت هستند.

۳۱ ایستگاه مترو برای پناهگاه آماده است

شهردار تهران گفت: با وجود تهدیدها، مردم تهران با آرامش در شهر تردد می‌کنند و حضورشان در صحنه ادامه دارد.

وی ادامه داد: همچنین ۳۱ ایستگاه مترو به‌عنوان پناهگاه برای شرایط اضطراری آماده شده است.