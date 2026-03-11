به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به تصویب قطعنامه علیه کشورمان گفت: تصویب قطعنامه امروز علیه ایران ضربه‌ای جدی به اعتبار شورای امنیت وارد کرده و لکه‌ای ماندگار بر کارنامه آن برجای می‌گذارد.

وی افزود: این قطعنامه ظلم آشکاری علیه کشور ما است که قربانی اصلی یک اقدام تجاوزکارانه و واضح است.

ایروانی ادامه داد: آنچه در شورا اتفاق افتاد، نشان می‌دهد که ملاحظات سیاسی بر منشور سازمان ملل متحد برتری دارد.

وی اشاره داشت: این قطعنامه واقعیت‌های موجود را تحریف کرده و عمداً دلایل ریشه‌ای بحران کنونی را نادیده می‌گیرد.

ایروانی افزود: ایالات متحده و اسرائیل با حمله به ایران در ۲۸ فوریه جنگ را آغاز کردند.

وی خاطرنشان کرد: ایران به استفاده از حق خود برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش ادامه می‌دهد.

ایروانی افزود: حمله به ما با ترور رهبر معظم و مقامات آغاز شد و بیش از ۱۳۴۸ غیرنظامی کشته (شهید) و بیش از ۱۷ هزار نفر از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل زخمی شده‌اند.

شورای امنیت پیش نویس قطعنامه‌ای را علیه ایران تصویب کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه‌ای را علیه ایران تصویب کرد و بدون کوچکترین اشاره‌ای به تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حملات دفاعی ایران را نقض قانون خواند.

این شورا پیش‌نویس قطعنامه خلیج فارس-اردن در مورد حملات ایران را با اکثریت ۱۳ رأی تصویب کرد، در حالی که روسیه و چین رأی ممتنع دادند.