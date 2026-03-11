۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۰۱

ایروانی:تصویب قطعنامه علیه ایران ضربه‌ای جدی به اعتبار شورای امنیت بود

ایروانی:تصویب قطعنامه علیه ایران ضربه‌ای جدی به اعتبار شورای امنیت بود

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: تصویب قطعنامه امروز علیه ایران ضربه‌ای جدی به اعتبار شورای امنیت وارد کرده و لکه‌ای ماندگار بر کارنامه آن برجای می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به تصویب قطعنامه علیه کشورمان گفت: تصویب قطعنامه امروز علیه ایران ضربه‌ای جدی به اعتبار شورای امنیت وارد کرده و لکه‌ای ماندگار بر کارنامه آن برجای می‌گذارد.

وی افزود: این قطعنامه ظلم آشکاری علیه کشور ما است که قربانی اصلی یک اقدام تجاوزکارانه و واضح است.

ایروانی ادامه داد: آنچه در شورا اتفاق افتاد، نشان می‌دهد که ملاحظات سیاسی بر منشور سازمان ملل متحد برتری دارد.

وی اشاره داشت: این قطعنامه واقعیت‌های موجود را تحریف کرده و عمداً دلایل ریشه‌ای بحران کنونی را نادیده می‌گیرد.

ایروانی افزود: ایالات متحده و اسرائیل با حمله به ایران در ۲۸ فوریه جنگ را آغاز کردند.

وی خاطرنشان کرد: ایران به استفاده از حق خود برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش ادامه می‌دهد.

ایروانی افزود: حمله به ما با ترور رهبر معظم و مقامات آغاز شد و بیش از ۱۳۴۸ غیرنظامی کشته (شهید) و بیش از ۱۷ هزار نفر از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل زخمی شده‌اند.

شورای امنیت پیش نویس قطعنامه‌ای را علیه ایران تصویب کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه‌ای را علیه ایران تصویب کرد و بدون کوچکترین اشاره‌ای به تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حملات دفاعی ایران را نقض قانون خواند.

این شورا پیش‌نویس قطعنامه خلیج فارس-اردن در مورد حملات ایران را با اکثریت ۱۳ رأی تصویب کرد، در حالی که روسیه و چین رأی ممتنع دادند.

    • IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      چین و روسیه چرا وتو نکردن خدایا از این حجم از تنهایی و مظلومیت به تو پناه میبریم این دوتا وتو‌نکردن بعد هی تو جلسه سخنرانی حمایتی از ما می کنند به چه درد میخوره جالبه ایروانی تو جلسه ازشون تشکرم می کنه
    • IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      جالبه که چین و روسیه رای منفی ندادند!!
    • IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      جالبه که چین و روسیه رای منفی ندادند!!
    • س IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      ارزشی نداره اگر می داشت که درغزه این همه شهید نمی شدند بک یاغی به کشورهای دیگر حمله نمی کرد.
    • سید ابراهیمی IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      حال اگر روسیه و چین یا هر کشور دیگری پیشنهاد قطعنامه ای علیه تجاوز وحشیانه امریکا و اسرائیل به ایران را ارائه دهند قطعا امریکا و احتمالا شرکای اروپایی آنرا وتو خواهند کرد! این ساختار ناعادلانه و جنگلی یا کلاس اکابر شورای امنیت است! روسیه و چین نیز می توانستند در این ساختار جنگلی لااقل قطعنامه را وتو کنند نه اینکه رای ممتنع دهند!
    • سیروان IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      دنیا قانون جنگله کاش کاش ۲۰ سال پیش بمب اتمی ساخته بودیم
    • سعید IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      ایران عوارضی بذاره سر. تنگه هرمز هر کی پولشو داد بتونه رد بشه نداد نتونه، از هر کشتی ده هزار دلار بگیرین درآمد یکسال نفت رو بدون کاری در میاریم در آمد پایداری که نمیشه تحریمش کرد اگر با ارز دیجیتالم باشه، قانون دنیا قانون زوره، سازمان ملل جز یه سیرک هیچی نیس،
    • IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      سران کشورهای عربی و اروپا امروز در سازمان ملل به قطعنامه محکومیت حمله به ایران و توقف جنگ حمایت نکردند اما به قطعنامه کشورهایی که از زمین و هوا و آبهای آنها در حمله به ایران استفاده شده حمایت کردند. آنها خوشحال اند هنوز نمی دانند که حمایت از تجاوز و ادامه آن شیرشان را که از خلیج همیشه فارس پرمی شود خشک و صهیونیست آنها را به بردگی خواهند گرفت.
    • IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      چرا باید انقدر تنها بشیم تو دنیا؟ همه رای مثبت دادن😞، یعنی روسیه و چین اندازه یه رای منفی هم برا ما هزینه نکردن!
    • IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      روسیه و چین چرا رای مخالف ندادند که قطعنامه وتو بشه؟
    • ناصر IR ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      ایران باید از ان پی تی خارج بشه و بمب اتم بسازه مثل پاکستان و قطع نامه و توافق هسته ای را پاره کنه بریزه رو سر شورای نا امنیت دروغین .
    • جعفر IR ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      روسیه و چین چرا وتو نکردن
    • روشن IR ۰۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      روسیه و چین باید وتو میکردند. حالا بیشتر از همیشه ما پشت گرمتر به وعده‌های الهی خواهد بود و باید بدانیم که در این جهان پرآشوب فقط و فقط توکل مان به خداوند قادر متعال و توسل به پیامبر اسلام و ائمه معصومین علیهم‌السلام است. الله اکبر الله اکبر ، الحمدلله کما هو اهله
    • حمید IR ۰۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      آقای ایروانی ضعیف عمل کرد ، جواب بحرین و شرکا در شورای امنیت یک جمله بود ، از خاک شما به ما حمله شده ، شرم کنید ، اهالی جزیره اپستین فاسدان کثیف جزیره اپستین به چه جراتی در شورای امنیت چنین قطعنامه ای مطرح می کنید وقتی از خاک شما به ما حمله شده ، و آغازگر جنگ بوده اید ، اکثر شما با ترامپ در جزیره اپستین بوده اید شرم بر شما اعتلاف کثیف ضد انسانی جای شما در شورای امنیت نیست
    • IR ۰۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      تصویب قطعنامه علیه ایران و حمایت و استقبال از تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار است و هم شورای امنیت سازمان ملل متحد خودش 100 درصد فقط شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار بوده است.
    • IR ۰۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      تصویب قطعنامه علیه ایران و حمایت و استقبال از تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار است و هم شورای امنیت سازمان ملل متحد خودش 100 درصد فقط شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار بوده است. ایران هیچ قصدی برای درگیری با کشور‌های منطقه ندارد ولی اما نیروهای تروریستی آمریکایی باید فوری و سریع از کشور‌های منطقه خارج شوند چون به خاطر که ما 100 درصد فقط انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار می گیریم.
    • IR ۰۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      شرط پایان جنگ فقط نابودی همه پایگاه های آمریکا در کشورهای منطقه است و اخراج همه نیروهای آمریکایی در منطقه است و هم واجب است. شرط پایان جنگ فقط نابودی اسرائیل است.
    • IR ۰۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 1945 تاکنون با همه جنایتکاران جنگی در سراسر جهان همکاری کرده است و هنوز هم و باز هم با جنایتکاران جنگی همه همکاری می کند.
    • اذرگون IR ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      این ظلم و ناحقی به یک کشور هست کشوری که مورد هجوم قرار گرفت ،غیرنظامیانی که کشته شدنند وخانهای که ویران شدند ویک کشور بمباران شد ایا شواری امنیت برای امریکا واسرائیل ساخته شده هست ،امروز از بد طرفداری می کنند وفردا بد دامان خودشان رو می گیرد
    • US ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      یک مشت خونخوار کراوات زده دور هم جمع شدند و خون میفروشنددر یک مجمع بین المللی
    • IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      ۱۳ رای یا ۱۳۵ رای؟
    • IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      لعنت بر سازمان ملل امریکایی-صهیونیستی
    • IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      یه موشک به سازمان ملل بزنیدتانباشه
    • US ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      اقای ایروانی این دفعه اولشون نیست! شما نیز هزاران پرونده حقوقی علیه این نانجیب ها با کمک وکلای حرفه ای تشکیل دهید و تمام اسناد جنایت اینها رو در رسانه های دنیا رقم بزنید تا تشت رسوایی شون بصدا در بیاد.
    • IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      حالا شورای امتیت چی هست
    • اذرگون IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      ایا شورای امنیت فقط برای امریکا واسرائیل ساخته شده هست ،امریکا فقط برای امتیاز گیری بیشتر به ایران رو تهدید به جنگ کرد وسپس به ایران حمله کرد ،رهبر ایران وغیره رو به شهادت رساند چون فکر می کرد اینا مانع امتیاز گیری هستنند ،دیگه بقیه حرفهای که گفته میشه درمورد ایران همه میدونند که دروغه ،انسانهای بی گناه کشته شدند دانش اموزان بی گناه کشته شدند ،در این شرایط ایران باید چیکار می کرد خودشان بودند چیکار می کردنند شما به ناحق قضاوت کنید و به ناحق تصمیم گیری کنید اما خدا ومردم میدانند که مقصر کیست
    • IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      این بار میز مذاکره لغو توافق برنامه هسته ای صلح آمیز است. این بار میز مذاکره ساخت بمب اتمی است و هم واجب است. این باز میز مذاکره گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار است و هم واجب است. این بار میز مذاکره ترک نیروهای تروریستی آمریکایی در منطقه است. چه کسی آمار خانه های مردم را به جنگنده های و موشک های اسرائیل می دهد؟ 1 - دشمنان درجه یک مردم ایران در داخل کشور 2 - شبکه تروریستی ایران اینترنشنال
    • IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      حمله به زیرساخت‌ها نشانه شکست و زبونی شورای امنیت سازمان خیانتکار بوده است تجاوز و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی، خیانت و سکوت سازمان های بین المللی است. سازمان های بین المللی خیانتکار شریک جرم جنایت های آمریکایی ها و صهیونیست ها هستند. شرط پایان جنگ فقط نابودی همه پایگاه های آمریکا در کشورهای منطقه است و اخراج همه نیروهای آمریکایی در منطقه است و هم واجب است. شرط پایان جنگ فقط نابودی اسرائیل است.
    • IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      شورای امنیت سازمان ملل عروسگ خیمه شب بازی آمریکا است
    • IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      ترامپ دیگر توان توقف جنگ ایران را ندارد

