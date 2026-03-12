آیا روسیه و چین به ایران خیانت کردند؟

یاداشت مهمان: در پی تصویب قطعنامه پیشنهادی بحرین در شورای امنیت علیه ایران، تحلیل ابعاد حقوقی و سیاسی این رویداد و نیز بررسی ماهیت رأی ممتنع چین و روسیه حائز اهمیت است.

۱. محتوای قطعنامه و ماهیت حقوقی آن

قطعنامه مذکور که با ۱۳ رأی مثبت به تصویب رسید، خواستار توقف حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس شده است. بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، این قطعنامه از منظر حقوقی فاقد الزام‌آوری است. تمایز اساسی میان قطعنامه‌ها در این است که اسناد مصوب ذیل فصل هفتم منشور، الزام‌آور بوده و امکان اعمال مکانیسم‌های اجرایی علیه کشور ناقض را فراهم می‌کنند. این در حالی است که قطعنامه صادره، اساساً جنبه توصیه‌ای دارد و فاقد ضمانت اجرایی است.

۲. چرا روسیه و چین رأی ممتنع دادند؟

رأی ممتنع فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین را نمی‌توان به معنای تغییر موضع استراتژیک یا «خیانت» به منافع ملی ایران تفسیر کرد. این رفتار دیپلماتیک مبتنی بر دو مؤلفه اساسی قابل تحلیل است:

الف) غیرالزام‌آور بودن قطعنامه: از آنجا که قطعنامه مذکور ذیل فصل هفتم منشور تدوین نشده، برای روسیه و چین فاقد اولویت راهبردی برای استفاده از حق وتو بوده است. این دو کشور صرفاً در قبال قطعنامه‌های الزام‌آور که منجر به تحریم یا مداخله نظامی می‌شوند، حساسیت راهبردی نشان می‌دهند.

ب) سابقه حمایت‌های پیشین: بررسی مواضع پیشین این دو کشور در شورای امنیت، از جمله وتوی قطعنامه ضدایرانی در فوریه ۲۰۲۶ و نیز ارائه قطعنامه مشترک برای خنثی‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) در سپتامبر ۲۰۲۵، و موارد متعدد دیگر نشان‌دهنده تداوم رویکرد حمایتی آنان در موضوعات حیاتی است.

۳. جمع‌بندی و چشم‌انداز

قطعنامه اخیر را باید در چارچوب یک بازی سیاسی و تلاش کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای جبران آبروی از دست رفته در افکار عمومی بین‌المللی تفسیر کرد. این سند:

· فاقد هرگونه تأثیر بر معادلات نظامی و میدانی است

· منجر به اعمال تحریم‌های جدید نمی‌شود

· تغییری در روابط استراتژیک ایران با چین و روسیه ایجاد نمی‌کند

بدین ترتیب، ضمن تأکید بر عدم تأثیرپذیری معادلات منطقه‌ای از این قطعنامه، باید رأی ممتنع چین و روسیه را نه به مثابه «خنجر از پشت»، بلکه در چارچوب محاسبات دیپلماتیک آنان در قبال قطعنامه‌های غیرالزام‌آور تفسیر نمود.