۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

آیا روسیه و چین به ایران خیانت کردند؟

در پی تصویب قطعنامه پیشنهادی بحرین در شورای امنیت علیه ایران، تحلیل ابعاد حقوقی و سیاسی این رویداد و نیز بررسی ماهیت رأی ممتنع چین و روسیه حائز اهمیت است.

یاداشت مهمان: در پی تصویب قطعنامه پیشنهادی بحرین در شورای امنیت علیه ایران، تحلیل ابعاد حقوقی و سیاسی این رویداد و نیز بررسی ماهیت رأی ممتنع چین و روسیه حائز اهمیت است.

۱. محتوای قطعنامه و ماهیت حقوقی آن

قطعنامه مذکور که با ۱۳ رأی مثبت به تصویب رسید، خواستار توقف حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس شده است. بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، این قطعنامه از منظر حقوقی فاقد الزام‌آوری است. تمایز اساسی میان قطعنامه‌ها در این است که اسناد مصوب ذیل فصل هفتم منشور، الزام‌آور بوده و امکان اعمال مکانیسم‌های اجرایی علیه کشور ناقض را فراهم می‌کنند. این در حالی است که قطعنامه صادره، اساساً جنبه توصیه‌ای دارد و فاقد ضمانت اجرایی است.

۲. چرا روسیه و چین رأی ممتنع دادند؟

رأی ممتنع فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین را نمی‌توان به معنای تغییر موضع استراتژیک یا «خیانت» به منافع ملی ایران تفسیر کرد. این رفتار دیپلماتیک مبتنی بر دو مؤلفه اساسی قابل تحلیل است:

الف) غیرالزام‌آور بودن قطعنامه: از آنجا که قطعنامه مذکور ذیل فصل هفتم منشور تدوین نشده، برای روسیه و چین فاقد اولویت راهبردی برای استفاده از حق وتو بوده است. این دو کشور صرفاً در قبال قطعنامه‌های الزام‌آور که منجر به تحریم یا مداخله نظامی می‌شوند، حساسیت راهبردی نشان می‌دهند.

ب) سابقه حمایت‌های پیشین: بررسی مواضع پیشین این دو کشور در شورای امنیت، از جمله وتوی قطعنامه ضدایرانی در فوریه ۲۰۲۶ و نیز ارائه قطعنامه مشترک برای خنثی‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) در سپتامبر ۲۰۲۵، و موارد متعدد دیگر نشان‌دهنده تداوم رویکرد حمایتی آنان در موضوعات حیاتی است.

۳. جمع‌بندی و چشم‌انداز

قطعنامه اخیر را باید در چارچوب یک بازی سیاسی و تلاش کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای جبران آبروی از دست رفته در افکار عمومی بین‌المللی تفسیر کرد. این سند:

· فاقد هرگونه تأثیر بر معادلات نظامی و میدانی است

· منجر به اعمال تحریم‌های جدید نمی‌شود

· تغییری در روابط استراتژیک ایران با چین و روسیه ایجاد نمی‌کند

بدین ترتیب، ضمن تأکید بر عدم تأثیرپذیری معادلات منطقه‌ای از این قطعنامه، باید رأی ممتنع چین و روسیه را نه به مثابه «خنجر از پشت»، بلکه در چارچوب محاسبات دیپلماتیک آنان در قبال قطعنامه‌های غیرالزام‌آور تفسیر نمود.

    • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      مرگ بر دشمنان ایران
      • کامران IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
        چین و روسیه به فکر خودشون هستند
    • امیر IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      لعنت به متجاوز ،حالا هر کی میخواد باشه ،الانم که متجاوز جنایتکار آمریکا و اسرائیل است! ولی یک نکته مهم حائز اهمیت است. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ شورای امنیت سازمان ملل ۷ قطعنامه علیه ایران تصویب کرده است که روسیه به تمامی این قطعنامه ها رای مثبت داده است. این قطع نامه تحت عنوان قطع نامه های شماره ۱۶۹۶، ۱۷۳۷ ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۳۱ تصویب شده اند. موضوع این قطع نامه ها توقف غنی سازی اورانیوم توسط ایران و اعمال تحریم و محدودیتهای موشکی و هسته ای علیه ایران بوده است. ادامه در کامنت بعدی.......
    • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      چون منافع خودشان در خطر اصلا آیا قراداد چین با ایران و قراداد روسیه با ایران مشخص هست ؟
    • اذرگون IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      باید در برابر این قطعنامه ها ایستاد ودفاع کرد ،واین حق ایران هست چه الزام اور باشه وچه غیر الزام اور
    • IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      دلاورمردان فقط حمله كنيد تا امريكا و اسراييل كودك كش و نوكران شون در خاورميانه حساب كار دست شون بياد وبدونن چه تجاوز كنن چه كشورشون رو لانه ي اين جنايتكاران قرار بدهند بايد تاوان سخت پس بدهند
    • IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      از خودتون نمیپرسید چرا پس چین و روسیه رای منفی ندادند؟؟؟؟
    • جمهور ملت IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      آمریکا بیش از ۲۰, بار در جریان غزه از وتو استفاده کرد ، این یعنی چه ، بهانه حقوق بین المللی که دارای قانون جنگل است بی معنی است ....
    • محمدرضا حسین اوغلی خیاوی IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      تا زمانیکه قلب یه ایرانی هنور توی سینه میطپه اجانب نمبتونن حتی به مشت شن از سواحل ایران ببرن چه برسه به جزایرسه گانه
    • بامداد IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      بله دنبال منافع خودشون هستند وخیانت کردن
    • IR ۰۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      اگر موضوع این قطعنامه خودشون بودن باز هم همین موضع رو اتخاذ میکردن؟!
    • احمددهقانی IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      بایستی جلوی کشتی ها و نفت کش های اینها رو به علت "مبدا کشورهای همراه تجاوز "گرفت که بفهمند ایران باکسی تعارف ندارد
    • ایرانی IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      چین روسیه فقط منافع ملی کشور خودشان را اهمیت می‌دهند و از کشورهای عربی خلیج فارس هم منافع زیادی دارند والزام آور بودن یا نبودن توجیهی برای بی عرضگی آنها نیست

