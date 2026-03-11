بیعت بیش از ۲۰۰ هنرمند پیشکسوت با رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۲۰۰ هنرمند پیشکسوت با امضای دلنوشته‌ای، با حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای بیعت کردند.

متن دلنوشته به شرح ذیل است:

به نام خداوند جبران کننده

ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها

... ما نخل نیستیم! که با ریشه زیستیم؟! سرِ ما را اگر بزنند تا ریشه در آب است امید ثمری هست.

‌

می‌رود دل غرق در خون با شهید می‌رسد شاهد به همراه امید

آی مردم...! زخم را پنهان کنید گرچه با لطف خدا مرهم رسید

هنوز زخمه داغ، سوز ساز بی تابی را طنین انداز زمین و زمان کرده بود که نغمه‌ای آرامش بخش دستی به نوازش بر سینه‌ها نهاد و دری از تسلا بر قلب‌های سوگوار گشاد!

اِنَّ لِرَبِّکُم فی اَیّامِ دهرِکُم نَفحات، الّا فَتَعَرّضُوا لَها

نفحه حضور رهبری در اندازه‌های امام شهید، نفس خسته سینه‌های سوخته را به عطر ثبات و ثبوت دعوت می‌کند.

گرچه ما را جز این انتظار نبود ولی آنچه رخ نمود، پنجره‌ای گشود بر دیدگان منتظر ما به افق‌های روشن فرداها ..

چه دوگانه بی نظیری!

چه دل آرامیِ نفس گیری!

بر فقدان امام شهید می‌گرییم و بر بیعت با رهبر عزیز خوشحالیم و بر این انتخاب می‌بالیم.

بدرودای تربیت یافته مکتب عاشورا و درود و تبریک‌ای برگزیده علما...

چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ - موسسه هنرمندان پیشکسوت

*اسامی استادان به ترتیب حروف الفبا:*

داریوش ارجمند

محمد ابراهیمیان پیوند

قربانعلی اجلی

محمد احدی

خانواده زنده یاد ذبیح اله احمدی

محمد اخوان

حسین اسرافیلی

احمدرضا اسعدی

عبداله اسفندیاری

رضا اسماعیلی

غلامعلی اطمینانی قصر الدشتی

میترا اعتضادی

جواد افشین نژاد

خانواده زنده یاد کریم اکبری مبارکه

محمودرضا اکرامی فر

جهانگیر الماسی

زینت السادات امامی

علی امیراحمدی

رسول اولیا زاده

داود آبابایی

سیدیونس آبسالان

هادی آرزم

سیدجواد آشفته

محسن آقاعلی اکبری

سیدمحسن آقانباتی

ناصر آقایی

عباسعلی باقری

شهریار بحرانی

محمد بخشی نیا

رضا بدرالسما

زهره بزرگمهری

بهروز بقایی

سیامک بنایی

رضا بنفشه خواه

پرویز بیگی حبیب آبادی

ابراهیم پورمعمار

حسن پیران

احمد پیله چی

اسداله تابع منش

ملک منصور تاج بخش

محمدرضا تبریزیان

راضیه تجار

هوشنگ توکلی

حسین جعفری

امیرعلی جوادیان

ناصر جواهرپور

محمدمهدی چایانی

کاظم چلیپا

مجید چیزفهم دانشمندیان

عبدالصمد حاج صمدی

هادی حاجی آقاجانی

علی حاجیان پور

نبی اله حاجیان پور

غلامعلی حاجیان پور

محمد حبیبی

ایران حدادگر اصفهانی

داود حیدری

شفیع خالدی

حسین خسروی

جعفر خواجه شیرانی

جعفرقلی دادخواه

داود دانشور وجدانی

امیر دژاکام

مهرداد دلنوازی

احد ده بزرگی

جعفر دهقان

محمد ذبیح اله زاده

علی ذریه حبیب

محمدحسین رازقی

محسن راسخ

رجبعلی راعی

غلامرضا راهپیما

محمدعلی رحیم زاده نمینی

جلیل رسولی

محمدمهدی رسولی

نوروز رسولی قلعه جوق

محمد رضایی

فتح اله رضاییان

رحیم رفیعی منش

امیربابک رکنی والا

عزت اله رمضانی فر

محمدمهدی روحانی مشهدی

خسرو روشن

رسول روفه گر حق

رحیم علی زریان

علی اصغر زعیمی

غلامحسین زمردی

جواد زیتونی

علی ژکان

صفر سامی

محمدرضا سرشار (رضا رهگذر)

مرتضی سرهنگی

عبدالرحیم سعیدی راد

جهانبخش سلطانی

محمد سلم آبادی

محمدرضا سهرابی نژاد

غلامحسین شادی

انسیه شاه حسینی

کمال الدین شاهرخ

محمدتقی شاهرخ

علی اصغر شاهوردی

مسعود شجاعی طباطبایی

فرهاد شریفی

رضا شفیعیان

برکت شکل زهی

مهدی شمس نیکنام

حسین شمسی آهوئی

جواد شمقدری

جمال شورجه

طاهر شیخ الحکما

مریم شیخ مهدی

رضا صابری

داود صادق سا

سعید صادقی قازانجانی

ابوالفضل صادقی نژاد

محمد صدری

مرتضی صفاریان

امیرحسین صفرلی

علی صفری

یوسف صمدی بهرامی

حسن ضرغامی

سیدعلی طاهری

مهدی طوسی

علیرضا عابدی

قاسم عابدین

جمشید عباسی زاده

مهناز عبداله خان گرجی

رضا عبدالهی

احمد عبدالهی نیا

محمدهادی عتیقی مقدم

عبدالحمید عدالت

خانواده زنده یاد رحیم عزت بقایی

احمد عزیز

خانواده زنده یاد محمدحسین عطارچیان

مهدی عطریان

زرخاتون عظیمی ایرندگان

میرمحمود علوی وحید

ماشاالله علی اکبری صمصام کندی

رضا غازی

جاسم غضبانپور

محمدجواد غفورزاده

حسینعلی غمخوار احمدی

منوچهر غیوری

داود فتحعلی بیگی

حسین فخیمی

قاسم فرجی

محمود فرهنگ

علی اصغر فریدنیا

علی فریدونی

محمداسماعیل فضل فرهادی

تاجبخش فنائیان

رضا فیاضی

حسن فیضی راد

محمد فیلی

نصراله قادری

قوام الدین قاسمی

عبدالحمید قدیریان

علیرضا قزوه

خانواده زنده یاد محمد کاسبی

عباس کاشی تراش

علی کاوه

اکبر کرمی

بهروز کریمی

شهرام کریمی

خانواده زنده یاد علیرضا کریمی تبریز

سیدجعفر کشفی

زهرا کوشائی فرد

محسن کوهستانی

مرتضی کیان زاد

محمدفاروق کیانی پور

ساسان گل بستان فرد

محمد گلریز

محمدابراهیم گلریز خاتمی

عبدالخالق گلریزخاتمی

اسمعلی لطفی آق گنبد

غلامعلی لطیفی

محمدعلی لقاء

جمشید مجد وفایی

محمدنور محب زهی

مصطفی محدثی خراسانی

هاشم محققی فرد

رضا محمدی

بهرام محمدی فرد

علی مقارن عسکرینی

محمد موحدیان عطار

سیدعلی موسوی گرمارودی

منوچهر موغاری

ابوالفضل میرزااحمدی

حسن میرزاعلی

سیدمحمد میرزمانی

ملیح ناصری

احمد ناطقی

سید احمد نجفی

رسول نجفیان

الله قلی نظری

علی نعمتی

منوچهر نوح سرشت

حسین نوروزی

ناصر نوروزی منش

حسین نوری

سیدمحسن نوری نجفی

حسن نیک نژاد

مهوش نیکخو

خانواده زنده یاد منوچهر والی زاده

رشید وطن دوست

یداله وفاداری

منصور وفایی

مرتضی وفایی سفتی

احمد وکیلی اردبیلی

حسین ولی نژاد گلیان

سیدناصر هاشم زاده بجندی

عیسی هاشم لو

دلاور هاشم لو

آذر هاشمی

سیدضیا هاشمی

سیدمصطفی هجرتی

سیدکاظم هژیرآزاد

داود یاسری

مرتضی یوسف دوست

*اسامی به مرور در حال افزایش می‌باشد*