  1. هنر
  2. تئاتر
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

تالار هنر دچار آسیب شد؛ یونیسف و سازمان‌های جهانی فقط ادا هستند

مدیر تالار هنر با اشاره به آسیب دیدن این مجموعه تئاتری، تصریح کرد که یونیسف و سازمان‌های جهانی فقط شکل و ادا هستند و هرجا به نفعشان نباشد واکنش نشان نمی‌دهند.

امیر مشهدی‌عباس مدیر تالار هنر درباره آسیب‌دیدن این مکان تئاتری در تجاوز صهیونی‌آمریکایی، به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه در تجاوزی که ۲۵ اسفند به تهران شد تالار هنر آسیب دید و موج انفجار باعث شکسته‌شدن شیشه‌های مجموعه شده است.

وی یادآور شد: خدا را شکر همکارانی که در تالار حضور داشتند آسیب جسمانی ندیده‌اند.

این هنرمند تئاتر تأکید کرد: متجاوزان همه جا می‌گویند جان مردم ایران در اولویت‌شان قرار دارد و این در حالی است که بخشی از شهدای تجاوز اخیر کودکان، نوجوانان و مردم بیگناه هستند.

مشهدی‌عباس در پایان تصریح کرد: متجاوزان نشان داده‌اند ابایی از هیچ چیز ندارند و جان انسان‌ها برای‌شان ارزش ندارد. متأسفانه سازمان‌های جهانی از جمله یونیسف هم نشان دادند که فقط شکل و ادا هستند و هر جا به نفع‌شان باشد واکنش نشان می‌دهند.

کد خبر 6776277

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اذرگون IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      1 0
      پاسخ
      سازمان جهانی که معلوم نیست چیکار می کنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها