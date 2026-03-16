امیر مشهدیعباس مدیر تالار هنر درباره آسیبدیدن این مکان تئاتری در تجاوز صهیونیآمریکایی، به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه در تجاوزی که ۲۵ اسفند به تهران شد تالار هنر آسیب دید و موج انفجار باعث شکستهشدن شیشههای مجموعه شده است.
وی یادآور شد: خدا را شکر همکارانی که در تالار حضور داشتند آسیب جسمانی ندیدهاند.
این هنرمند تئاتر تأکید کرد: متجاوزان همه جا میگویند جان مردم ایران در اولویتشان قرار دارد و این در حالی است که بخشی از شهدای تجاوز اخیر کودکان، نوجوانان و مردم بیگناه هستند.
مشهدیعباس در پایان تصریح کرد: متجاوزان نشان دادهاند ابایی از هیچ چیز ندارند و جان انسانها برایشان ارزش ندارد. متأسفانه سازمانهای جهانی از جمله یونیسف هم نشان دادند که فقط شکل و ادا هستند و هر جا به نفعشان باشد واکنش نشان میدهند.
