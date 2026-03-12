صدرنشینی شباب الاهلی در لیگ امارات با گلزنی سردار آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال شباب الاهلی و الاتحاد کلبا در هفته نوزدهم لیگ ادنوک امارات شامگاه چهارشنبه ۲۰ اسفند و از ساعت ۲۱ در ورزشگاه راشد شهر دبی به مصاف هم رفتند که این بازی با پیروزی ۵ بر یک شباب الاهلی خاتمه یافت.

المنصوری، کائوان سانتوس. یوری (۲ بار) و سردار آزمون برای شباب الاهلی و ریواس برای الاتحاد کلبا در این بازی گلزنی کردند. با کسب سه امتیاز این بازی شباب الاهلی با ۴۶ امتیاز به صدر جدول صعود کرد.

سعید عزت اللهی هافبک ایرانی شباب الاهلی در این بازی پاس گل سوم تیمش را به نام خود به ثبت رساند.

در الاتحاد کلبا هم سامان قدوس، احمد نوراللهی و شهریار مغانلو از ابتدا در ترکیب تیمشان بودند که امیرحسین سام دلیری دیگر بازیکن ایرانی الاتحاد کلبا در دقیقه ۵۶ به جای قدوس وارد زمین شد و نوراللهی هم دقیقه ۶۵ از زمین بازی خارج شد.

در طرف دیگر میدان سعید عزت اللهی به طور کامل برای شباب الاهلی بازی کرد و سردار آزمون از دقیقه ۶۶ وارد زمین شد.