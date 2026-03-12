  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۵۱

صدرنشینی شباب الاهلی در لیگ امارات با گلزنی سردار آزمون

تیم فوتبال شباب الاهلی با پیروزی مقابل الاتحاد کلبا در صدر جدول لیگ ادنوک امارات قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال شباب الاهلی و الاتحاد کلبا در هفته نوزدهم لیگ ادنوک امارات شامگاه چهارشنبه ۲۰ اسفند و از ساعت ۲۱ در ورزشگاه راشد شهر دبی به مصاف هم رفتند که این بازی با پیروزی ۵ بر یک شباب الاهلی خاتمه یافت.

المنصوری، کائوان سانتوس. یوری (۲ بار) و سردار آزمون برای شباب الاهلی و ریواس برای الاتحاد کلبا در این بازی گلزنی کردند. با کسب سه امتیاز این بازی شباب الاهلی با ۴۶ امتیاز به صدر جدول صعود کرد.

سعید عزت اللهی هافبک ایرانی شباب الاهلی در این بازی پاس گل سوم تیمش را به نام خود به ثبت رساند.

در الاتحاد کلبا هم سامان قدوس، احمد نوراللهی و شهریار مغانلو از ابتدا در ترکیب تیمشان بودند که امیرحسین سام دلیری دیگر بازیکن ایرانی الاتحاد کلبا در دقیقه ۵۶ به جای قدوس وارد زمین شد و نوراللهی هم دقیقه ۶۵ از زمین بازی خارج شد.

در طرف دیگر میدان سعید عزت اللهی به طور کامل برای شباب الاهلی بازی کرد و سردار آزمون از دقیقه ۶۶ وارد زمین شد.

کد خبر 6772395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها