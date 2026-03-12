راه رهبر شهید انقلاب ادامه خواهد داشت/ ایران را دوباره خواهیم ساخت

علیرضا پورسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تاسف از تجاوز آمریکایی -صهیونی به خاک ایران و شرایط جنگی تحمیل شده به کشور گفت: شهادت رهبر بزرگ مان، شوکی بزرگ به کشور و ملت وارد کرد اگرچه در این شرایط هم، مردم مان نشان دادند که همچنان پای نظام هستند.

وی با بیان اینکه اعتقاد عجیبی به رهبر شهید انقلاب داشتم، تصریح کرد: رهبر شهیدمان همیشه با رهبری و مدیریت توانمندشان، کشور را رو به جلو هدایت می کردند، در هر مقطعی که با اتفاقات اجتماعی و سیاسی مواجه می شدیم، ایشان با درایت کشور را به آرامش باز می گرداندند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با تاکید بر اینکه شهادت پاداش بندگان برگزیده خداست، ادامه داد: با شهادت حضرت خامنه ای، جان ملت ایران سوخت، ما داغدار شدیم اما حیف بود چنین شخصیتی شهید نشود.

پورسلمان با اشاره به انتخاب رهبر جدید کشور گفت: انتخاب حکیمانه مجلس خبرگان تا حدی مرهمی بر زخم ملت بود، وقتی در جریان مراسم شب قدر ١٩ رمضان از این انتخاب مطلع شدیم، بارقه های امید در قلب مان ایجاد شد به خصوص که می دانیم راه رهبر شهیدمان ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر بیعت خانواده شمشیربازی با رهبر جدید نظام جمهوری اسلامی، به دفاع شبانه روزی سپاه پاسداران از میهن اشاره داشت و گفت: خدا به بندگانش وعده داده که اگر ایمان داشته باشید، پیروزی از ان شماست. امید داریم پیروزی در این جنگ با ملتی باشد که با اعتقاد پای ارزش های نظام و کشورشان ایستاده اند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با گرامیداشت یاد تمام شهدای جنگ رمضان خاطرنشان کرد: حملات ناجوانمردانه آمریکایی -صهیونی خسارات زیادی به کشور وارد کرده و ویرانی هایی به جا گذاشته است، بعد از گذر از جنگ که ان شالله با پیروزی همراه خواهد بود، همه با هم ایران مان را دوباره می سازیم و با انسجام و اتحاد ملی، پرقدرت تر از قبل از آن محافظت می کنیم.