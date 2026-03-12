موج خروشان نفرت از اسرائیل و آمریکا در ۶۵ نقطه استان سمنان

حجت الاسلام عباس خرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از مشخص شدن مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این آیین مقدس و معنوی روز جمعه ۲۲ اسفندماه در سمنان از میدان امام رضا(ع) به سمت مصلای نماز جمعه ساعت ۱۰:۳۰ صبح برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همزمان در دیگر نقاط شهری و روستایی استان سمنان راهپیمایی های مشابهی برگزار می شود افزود: در شاهرود راهپیمایی بزرگی از ابتدای خیابان کاج تا مصلای پیامبر اعظم(ص) با حضور اقشار مختلف راس ساعت ۱۰صبح برگزار می شود.

رئیس شورای هماهس تبلیغات اشلامی استان سمنان با بیان اینکه در میامی راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس جمعه ۲۲ اسفندماه ساعت ۱۰:۳۰ از میدان بسیج تا مسجد جامع برگزار می شود ابراز کرد: راهپیمایی یوم الله روز جهانی قدس ساعت ۱۰:۳۰ صبح در مهدیشهر نیز از میدان امام رضا(ع) به سمت حسینیه المهدی(عج) برگزار خواهد شد.

خرمیان با بیان اینکه در گرمسار این مراسم از میدان انقلاب به سمت مسجد جامع ساعت ۱۰:۳۰ و در آرادان از میدان شهید سلیمانی به سمت مسجد صاحب الزمان(عج) در همین ساعت برگزار می شود، گفت: در سرخه مراسم راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس از میدان ولیعصر(عج) به سمت حسینیه شهدا ساعت ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در دامغان این راهپیمایی روز جمعه همزمان با دیگر نقاط کشورمان ساعت ۱۰:۳۰ از بلوار شمالی به سمت مصلا برگزار می شود، ابراز کرد: در دیباج این راهپیمایی ساعت ۱۱ از چهار راه شهدا تا مصلای نماز جمعه، در کلاته رودبار از میدان امام(ره) به سمت گلزار شهدا ساعت ۱۰:۳۰ و در شهمیرزاد از مسجد اعظم دروازه به سمت میدان امام خمینی(ره) ساعت ۱۰:۴۵ برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در درجزین راهپیمایی بزرگی از مسجد قائم(عج) شهرک بعثت تا مسجد جامع ساعت ۱۱ برگزار می شود، ابراز کرد: در ایوانکی از میدان امام خمینی(ره) تا مسجد جامع ساعت ۱۱ راهپیمایی بزرگ مردمی برگزار خواهد شد.

خرمیان با بیان اینکه در لاسجرد ساعت ۱۳ راهپیمایی از مسجد بهشتی به گلزار شهدا برگزار می شود، تاکید کرد: در چاشم از ساعت ۱۰:۳۰ از حسینیه اعظم به سمت امامزاده ابوالقاسم(ع) در بسطام از میدان امام خمینی(ره) به سمت مصلای نماز جمعه ساعت ۱۰:۳۰ در کلاته خیج از میدان امام حسین(ع) تا مصلای نماز جمعه ساعت ۱۰:۳۰ و در مجن از گلزار شهدا تا مسجد جامع ساعت ۱۰:۳۰ راهپیمایی باشکوهی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در بیارجمند از میدان قدس تا مصلای نماز جمعه ساعت ۱۱ راهپیمایی روز قدس برگزار می شود، بیان کرد: در رویان هم از میدان شهرداری تا میدان امام حسین(ع) ساعت ۱۱ راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس با حضور مردم شهید پرور این شهر برگزار می شود همچنین راهپیمایی در حسین آباد کالپوش ساعت ۱۰:۳۰ صبح جمعه ۲۲ اسفند از مسجد جامع به سمت مسجد امام حسن مجتبی(ع) برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس در ابر از مسجد جامع به سمت مزار پائین ساعت ۱۰:۳۰ صبح، در قلعه نوخرقان از مسجد جامع تا گلزار شهدا بعد از نماز ظهر و عصر و در باغچه از پایگاه بسیج شهید بهشتی تا گلزار شهدا بعد از نماز ظهر و عصر برگزار خواهد شد و مردم شهید پرور این نقاط، شعارهای ضد استکباری سر خواهند داد.

خرمیان بیان اینکه در خانخودی ساعت۱۱ از حسینیه به سمت گلزار شهدا و در دستجرد از دروازه به سمت حسینیه راهپیمایی برگزار می شود، گفت: در احمد آباد از پایگاه محلاتی تا مسجد امام حسین(ع) راهپیمایی مردمی و در در رضا آباد تجمع مردمی جلوی جسینیه ساعت ۱۱ برگزار خواهد شد در طرود نیز از مسجد جامعه به سمت گلزار شهدا ساعت ۱۰:۳۰ صبح و در زمان آباد از مسجد امام حسن عسکری(ع) تا بهزیستی ساعت ۱۱ راهپیمایی روز جهانی قدس برگزار می شود.