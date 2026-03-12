اعلام زمان و مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در سطح استان ایلام 

به گزارش خبرگزاری مهر، مسیرهای راهپیمایی در استان ایلام به شرح زیر است.

ایلام: میدان شهید کشوری - بلوار آزادی – چهارراه مادر - مصلی بزرگ ایلام / ساعت: ۱۱

آبدانان: میدان امام (ره) _خیابان امام (ره) _ میدان بسیج _ میدان ولیعصر ( عج) _ مسجد جامع / ساعت: ۱۱:۳۰

ایوان: چهارراه شهید رجایی ( مقابل فرمانداری ) / ساعت: ۱۱

بدره: چهار راه شهید مطهری _ بلوار امام خمینی ( ره) _ مسجد جامع / ساعت: ۱۱

دره شهر: از پارک شهرداری به سمت مسجد جامع / ساعت ۱۱

دهلران : میدان انقلاب به سمت میدان بسیج / ساعت: ۱۱

چوار: ابتدای بلوار شهید هزاوه به سمت مسجد جامع / ساعت: ۱۱

چرداول ( سرابله ): از میدان معلم به سمت حسینیه ثاراله ، مصلی نماز جمعه / ساعت ۱۱:۳۰

سیروان : مسجد جامع ، بلوار شهید مطهری به سمت گلزار شهدای گمنام / بعد از اقامه نماز جمعه

ملکشاهی : میدان شهید بهشتی تا میدان شهداء / بعد از اقامه نماز جمعه

مهران: میدان نماز- بلوار امامزاده سید حسن (ع) - میدان امام خمینی (ره) - مصلای نماز جمعه-مسجد جامع / ساعت ۱۱:۳۰

هلیلان ( توحید ) : مقابل کمیته امداد تا دبیرستان حجاب / ساعت: ۱۰