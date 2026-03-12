افزایش ۲۰ درصدی سهمیه آرد و فعالیت ۳۶ نانوایی کشیک در دامغان

علیرضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، از تامین آرد مورد نیاز نانوایی های شهرستان دامغان خبر داد و ابراز کرد: نانوایی های کشیک نیز در ماه رمضان مشخص شده و خوشبختانه چرخه توزیع نان در شهرستان دامغان به خوبی پیش می رود.

وی با بیان اینکه مشکلی در تامین آرد مورد نیاز نانوایی های شهرستان دامغان نداریم، افزود: ۲۰ درصد به میزان سهمیه آرد نانوایی های شهرستان افزوده شده است.

فرماندار دامغان با بیان اینکه این تصمیم در راستای پاسخگویی به نیاز مردم اخذ شده است، تاکید کرد: ۳۶ نانوایی نیز به صورت کشیک بعد از افطار در خدمت مردم هستند تا کمبودی از لحاظ تامین نان مورد نیاز مردم نداشته باشیم.

نوچه ناسار همچنین از افزایش نظارت و بازرسی ها از لحاظ کیفی و کمی بر نانوایی ها و مراکز عرضه اقلام اساسی مورد نیاز مردم شهرستان دامغان خبر داد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه نظارت ها خوبی بر عرضه اقلام اساسی مورد نیاز مردم در شهرستان دامغان صورت گرفته است، تاکید کرد: اصناف نیز همکاری خوبی از ابتدای جنگ داشته اند که جای قدردانی دارد.

فرماندار دامغان همچنین گفت: از بازرسان ناظر نیز درخواست شده تا کمبود و کسری های احتمالی در زمینه تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم را گزارش کنند تا به سرعت به آنها رسیدگی شود.

نوچه ناسار همچنین با اشاره به آماده باش همه دستگاه های خدمت رسان در دامغان بیان کرد: تمهیدات لازم برای پاسخگویی به نیازهای خدماتی مردم اندیشیده شده است.