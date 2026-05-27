علیرضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح روزبازار دامغان همزمان با عید سعید قربان با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی خبر داد.

وی با بیان اینکه این روز بازار وافع در میدان شهید سلیمانی مسیر چشمه علی دامغان راه اندازی شده است، افزود: این روز بازار با هدف عرضه مستقیم کالا به مردم راه اندازی شده است.

فرماندار دامغان با بیان اینکه روزبازار دامغان در قالب طرح هزار بازار هزار میدان که توسط دولت در سراسر کشور صورت گرفته، راه اندازی شده است، گفت: در این مرکز قرار است محصولات کشاورزی، میوه و اقلام اساسی، تخم مرغ و محصولات خانگی و روستایی و ... عرضه شود.

نوچه ناسار با بیان اینکه این مرکز با هدف کمک به مشاغل خرد و خانگی و روستایی نیز راه اندازی شده است، بیان کرد: روزبازار دامغان دارای پنج غرفه خواهد بود.

وی با بیان اینکه این طرح یک هزار متر مربع مساحت دارد، افزود: اعتبار این طرح ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.