۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۰

اقلام اساسی بدون مشکل در اسلام آبادغرب تأمین شد

کرمانشاه- فرماندار اسلام‌آبادغرب با اشاره به حملات اخیر دشمن صهیونیستی و آمریکایی به این شهرستان گفت: امنیت کامل برقرار است و در تأمین اقلام اساسی مردم هیچ مشکلی وجود ندارد.

فرهاد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حملات اخیر دشمن صهیونیستی و آمریکایی به شهرستان اسلام‌آبادغرب اظهار کرد: این شهرستان در ۱۱ مرحله مورد حمله قرار گرفت که در جریان آن تعدادی از هم‌وطنان و همشهریان عزیز ما به شهادت رسیده و تعدادی نیز مجروح شدند.

فرماندار اسلام‌آبادغرب با اشاره به خسارات وارد شده افزود: در مجموع ۳۲ واحد مسکونی در این شهرستان تخریب شده و حدود یک‌هزار و ۹۷ واحد مسکونی نیز در سطوح مختلف یک، دو و سه دچار آسیب شده‌اند.

وی با تأکید بر وضعیت امنیتی شهرستان ادامه داد: خوشبختانه از نظر امنیتی نیروهای انتظامی و دستگاه‌های امنیتی به‌طور کامل پای کار هستند و در سطح شهرستان هیچ مشکلی از نظر امنیتی وجود ندارد.

شهبازی همچنین به وضعیت بازار و تأمین مایحتاج مردم اشاره کرد و گفت: با تدابیر اتخاذ شده در حوزه تنظیم بازار، اقلام اساسی به وفور در بازار موجود است و در این زمینه نیز مشکل خاصی نداریم.

وی در خصوص تأمین آرد و نان نیز بیان کرد: تدابیر لازم در این حوزه اندیشیده شده و اگر در برخی ساعات شاهد افزایش صف در نانوایی‌ها هستیم، به دلیل مهاجرت موقت برخی از شهروندان از مرکز استان به شهرستان است.

فرماندار اسلام‌آبادغرب در پایان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده، این موضوع نیز مدیریت شده و در تأمین نان و سایر اقلام اساسی برای مردم هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

