تمدید مهلت ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فعله‌گری از تمدید مهلت ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی خبر اد و اظهار کرد: مهلت ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی که پیش از این تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شده بود، با توجه به شرایط کشور تمدید شده است.

وی افزود: زمان جدید برای ارسال این اطلاعات از سوی سازمان امور مالیاتی کشور متعاقباً اعلام خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به اطلاعیه صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این تصمیم با هدف تسهیل در انجام امور مؤدیان مالیاتی و کاهش دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنان اتخاذ شده است.

فعله‌گری ادامه داد: مؤدیان مالیاتی در این خصوص هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند و فرصت کافی برای ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات زمان‌بندی جدید و نحوه ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی به‌زودی از طریق درگاه‌های رسمی سازمان امور مالیاتی و رسانه‌های مرتبط اطلاع‌رسانی می‌شود.