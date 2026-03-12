  1. استانها
  2. تهران
۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

حمله به یک سوله صنعتی در نصیرشهر خسارت جانی نداشت

رباط کریم- روابط عمومی شهرداری نصیرشهر گفت: حمله به یک سوله صنعتی در نصیرشهر خسارت جانی نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شهرداری نصیرشهر اعلام کرد. یک سوله صنعتی واقع در محدوده صنعتی جاده قرمز نصیرشهر مورد حمله موشکی دشمن قرار گرفت که خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت و خسارات محدود به بناهای صنعتی است.

روابط عمومی شهرداری رباط کریم اضافه کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های آتش‌نشانی و امدادی در محل حاضر شده و عملیات اطفاء حریق را آغاز کردند. تمامی سوله‌های صنعتی مجاور نیز به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی، تخلیه شده‌اند.

این روابط عمومی افزود: در حال حاضر، نیروهای امدادی و آتش‌نشانی همچنان در محل حضور داشته و مشغول اطفاء حریق باقی‌مانده و پاکسازی منطقه هستند.

کد خبر 6772477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها