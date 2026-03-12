حمله به یک سوله صنعتی در نصیرشهر خسارت جانی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شهرداری نصیرشهر اعلام کرد. یک سوله صنعتی واقع در محدوده صنعتی جاده قرمز نصیرشهر مورد حمله موشکی دشمن قرار گرفت که خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت و خسارات محدود به بناهای صنعتی است.

روابط عمومی شهرداری رباط کریم اضافه کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های آتش‌نشانی و امدادی در محل حاضر شده و عملیات اطفاء حریق را آغاز کردند. تمامی سوله‌های صنعتی مجاور نیز به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی، تخلیه شده‌اند.

این روابط عمومی افزود: در حال حاضر، نیروهای امدادی و آتش‌نشانی همچنان در محل حضور داشته و مشغول اطفاء حریق باقی‌مانده و پاکسازی منطقه هستند.