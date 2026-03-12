ماموستا عبدالرحمن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه والای فلسطین، اظهار کرد: بسم الله الرحمن الرحیم؛ قدس قبله اول مسلمین و آبروی اسلام است و بیش از هشتاد سال است که مردم مظلوم فلسطین در جنگ، جدال، خون دادن، آوارگی و درماندگی هستند تا ثابت کنند بر خانه و کاشانه خویش نشستهاند.
وی افزود: اما دشمنان غاصب و کودککش اسرائیل و ایادی آنان، بدون در نظر گرفتن هیچ قانون بینالمللی، جنگی، منطقهای و یا اصول اخلاق انسانی، با رعب، وحشت و کشتار بیرحمانه بر اسب طغیان خویش میتازند و جلو میروند.
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه تصریح کرد: جنایات اخیر در غزه، لبنان، ایران، عراق و منطقه نشانگر ددمنشی، آزمندی و توحش صهیونیستها بوده و هر روز نیز ادامه دارد.
ماموستا مرادی با تاکید بر اهمیت راهپیمایی پیش رو، بیان کرد: روز قدس امسال یک روز تاریخساز و مهم است و بر همه مسلمین جهان و خاصتاً ملت شریف ایران لازم است در این تاریخسازی با حضور خویش و تمامی افراد وابسته حضور یابند و به جهانیان و کوردلانِ سازمانهای پوچ بینالمللیِ تحت سیطره آمریکا، انگلیس و صهیونیست، اعلام کنند که دیگر دوران ستم، چپاول و خون ریختن به پایان رسیده است و رعایت حقوق ملت فلسطین باید در سرلوحه امور قرار بگیرد.
وی ادامه داد: امروز ایران اسلامی در جنگی نابرابر با صهیون، آمریکا و همپیمانانشان، حامی قدس، فلسطین و بلاد اسلامی منطقه است و به همین خاطر است که رهبران و سرداران خود را از دست میدهد، زیرا در خط مقدم بودند، هستند و خواهند بود تا وعده خداوند محقق شده و قدس شریف آزاد شود.
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: به ارواح طیبه شهدای اول و آخر قدس سلام میفرستیم و نفرین خود را نثار دژخیمان صهیونیستِ سلطهطلب میکنیم؛ وعده ما فردا روز قدس در حمایت از قبله اول اسلام، خاک مسلمین، ملت عظیم فلسطین و جبهه مقتدر مقاومت خواهد بود.
نظر شما