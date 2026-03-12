۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه: روز قدس امسال یک روز تاریخ‌ساز است

کرمانشاه- امام جمعه اهل سنت کرمانشاه گفت: روز قدس امسال تاریخ‌ساز است و بر مسلمین لازم است تا به جهانیان اعلام کنند دوران ستم صهیونیست‌ها به پایان رسیده است.

ماموستا عبدالرحمن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه والای فلسطین، اظهار کرد: بسم الله الرحمن الرحیم؛ قدس قبله اول مسلمین و آبروی اسلام است و بیش از هشتاد سال است که مردم مظلوم فلسطین در جنگ، جدال، خون دادن، آوارگی و درماندگی هستند تا ثابت کنند بر خانه و کاشانه خویش نشسته‌اند.

وی افزود: اما دشمنان غاصب و کودک‌کش اسرائیل و ایادی آنان، بدون در نظر گرفتن هیچ قانون بین‌المللی، جنگی، منطقه‌ای و یا اصول اخلاق انسانی، با رعب، وحشت و کشتار بی‌رحمانه بر اسب طغیان خویش می‌تازند و جلو می‌روند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه تصریح کرد: جنایات اخیر در غزه، لبنان، ایران، عراق و منطقه نشانگر ددمنشی، آزمندی و توحش صهیونیست‌ها بوده و هر روز نیز ادامه دارد.

ماموستا مرادی با تاکید بر اهمیت راهپیمایی پیش رو، بیان کرد: روز قدس امسال یک روز تاریخ‌ساز و مهم است و بر همه مسلمین جهان و خاصتاً ملت شریف ایران لازم است در این تاریخ‌سازی با حضور خویش و تمامی افراد وابسته حضور یابند و به جهانیان و کوردلانِ سازمان‌های پوچ بین‌المللیِ تحت سیطره آمریکا، انگلیس و صهیونیست، اعلام کنند که دیگر دوران ستم، چپاول و خون ریختن به پایان رسیده است و رعایت حقوق ملت فلسطین باید در سرلوحه امور قرار بگیرد.

وی ادامه داد: امروز ایران اسلامی در جنگی نابرابر با صهیون، آمریکا و هم‌پیمانانشان، حامی قدس، فلسطین و بلاد اسلامی منطقه است و به همین خاطر است که رهبران و سرداران خود را از دست می‌دهد، زیرا در خط مقدم بودند، هستند و خواهند بود تا وعده خداوند محقق شده و قدس شریف آزاد شود.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: به ارواح طیبه شهدای اول و آخر قدس سلام می‌فرستیم و نفرین خود را نثار دژخیمان صهیونیستِ سلطه‌طلب می‌کنیم؛ وعده ما فردا روز قدس در حمایت از قبله اول اسلام، خاک مسلمین، ملت عظیم فلسطین و جبهه مقتدر مقاومت خواهد بود.

