ماموستا مرادی: انتخاب رهبر جدید نشانه اقتدار و تداوم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن مرادی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به موضوعات مختلف مذهبی و سیاسی از جمله لیالی قدر، جایگاه قرآن کریم، شهادت امیرالمؤمنین علی (ع)، روز قدس و تحولات اخیر کشور، بر اهمیت وحدت، ایمان و ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه تأکید کرد.

وی در بخش نخست سخنان خود با اشاره به عظمت شب‌های قدر و جایگاه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: خداوند متعال با نزول سوره مبارکه قدر عظمت قرآن، جایگاه مؤمنان و امت پیامبر اسلام را تا روز قیامت یادآور شده است؛ چنانکه در قرآن کریم آمده است «انا انزلناه فی لیلة القدر».

ماموستا مرادی افزود: قرآن کریم در ماه مبارک رمضان و در شبی مبارک از سوی پروردگار و به وسیله جبرئیل امین بر آسمان دنیا نازل شد و خداوند می‌فرماید «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن» و همچنین «انا انزلناه فی لیلة مبارکه».

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به روایات نقل شده درباره فضیلت شب قدر تصریح کرد: از سفیان ثوری نقل شده که مجاهد گفته است شب قدر از هزار ماه برتر است؛ به این معنا که عبادت، نماز، روزه، تلاوت قرآن و اعمال نیک در این شب و در ماه رمضان از هزار ماه غیر از آن برتر و بافضیلت‌تر است.

وی ادامه داد: همچنین گفته شده است شب قدر شبی است که در آن تقدیر الهی درباره رزق، اجل، حیات و مرگ مخلوقات مشخص می‌شود و به همین دلیل ماه مبارک رمضان ماه قرآن، ایمان و عبادت است و شب قدر تا قیامت باقی و جاودانه خواهد بود.

ماموستا مرادی در بخش دیگری از خطبه‌ها به شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی‌طالب (کرم‌الله وجهه) اشاره کرد و گفت: در ماه مبارک رمضان یکی از بهترین یاران وفادار پیامبر اسلام و از بزرگان اهل بیت به شهادت رسید. حضرت علی (ع) از خلفای راشدین، از نخستین مهاجران و از جمله عشره مبشره بودند.

وی افزود: آن حضرت به دست شقی‌ترین فرد زمان خود، یعنی ابن ملجم از خوارج، به شهادت رسید و در کتب تفسیر، روایات و سخنان بزرگان اسلام جایگاه علمی، تقوا، درایت، زهد و شجاعت این امام بزرگوار به صورت گسترده بیان شده است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به سخنی از امام علی (ع) بیان کرد: از آن حضرت نقل شده است که اگر انسانی هزار سال هم زندگی کند، سرانجام مرگ او را خواهد یافت و از دنیا خواهد رفت. پیش از شما نیز کسانی بودند که صاحب قدرت و ثروت بودند اما در نهایت به قبر رسیدند و تنها دو حسرت برایشان باقی ماند؛ اینکه ای کاش عمل و ایمان بیشتری برای خود ذخیره کرده بودم و ای کاش از پروردگارم اطاعت می‌کردم.

ماموستا مرادی در ادامه با اشاره به شرایط اخیر کشور و شهادت جمعی از فرماندهان و اقشار مختلف مردم گفت: در روزهای سختی که بر ملت ایران گذشت، شاهد ترور ناجوانمردانه رهبر معظم انقلاب و جمعی از اعضای خانواده ایشان، فرماندهان کشور و همچنین شهادت گروهی از مردم از جمله دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب بودیم که برای همه این شهدا علو درجات از خداوند متعال مسئلت داریم.

وی با اشاره به تحولات سیاسی اخیر افزود: در چنین شرایطی، اقتدار نظام اسلامی با پاسخ نیروهای مسلح و همچنین انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای از سوی مجلس خبرگان رهبری بیش از پیش نمایان شد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه تأکید کرد: حضور پرشور و شبانه‌روزی مردم در صحنه‌های مختلف و حمایت اقشار گوناگون از رهبری جدید نشان داد دشمنان به خوبی دریافته‌اند که حمله به ایران همانند آنچه در برخی کشورهای منطقه مانند عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، لیبی یا دیگر کشورها رخ داد، نخواهد بود.

وی گفت: ملت ایران یکپارچه با اعلام حمایت از آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و بیعت اقشار مختلف با ایشان، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان دادند و این موضوع نشانه تداوم و تجدید روح انقلاب در کشور است.

ماموستا مرادی با اشاره به وحدت اقوام و مذاهب در ایران تصریح کرد: ایران اسلامی با تکیه بر آرمان‌های انقلاب، همبستگی اقوام و مذاهب، همراهی مسئولان و حضور نیروهای مردمی و مسلح، با الهام از سیره امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (ع) در برابر دشمنان ایستادگی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد دشمنان جنایتکار به این سرزمین و منابع آن دست‌اندازی کنند.

وی در ادامه با اشاره به راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: روز قدس امسال یک روز تاریخی در تاریخ بشریت خواهد بود و حضور گسترده مردم در این راهپیمایی نشان داد که ملت ایران همچنان در کنار ملت فلسطین و جبهه مقاومت ایستاده است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با قدردانی از مردم استان کرمانشاه افزود: مردم قهرمان و سلحشور این استان دوشادوش سایر ملت ایران و آزادگان جهان با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز قدس جان تازه‌ای به جبهه مقاومت بخشیدند.

وی ادامه داد: راهپیمایی امسال در شرایطی برگزار شد که دشمنان با هدف تضعیف و حتی ساقط کردن نظام اسلامی اقداماتی را دنبال می‌کردند، اما ملت ایران با حضور گسترده در خیابان‌ها و شرکت در راهپیمایی روز قدس، بار دیگر مشت محکمی بر دهان دشمنان زدند.

ماموستا مرادی در پایان تأکید کرد: استقلال و عزت ملت‌ها نباید در اختیار نظام سلطه قرار گیرد و آمریکا، غرب و صهیونیسم نباید ثروت و منابع ملت‌ها را به یغما ببرند. کشورهای اسلامی نیز باید با تکیه بر عزت و توان خود، از وابستگی به قدرت‌های سلطه‌گر پرهیز کنند.