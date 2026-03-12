زمین گیر شدن سارق حرفه ای خودرو با تیراندازی پلیس رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن قلب با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کشور، پلیس قاطعانه با مخلان نظم و امنیت و مجرمان برخورد خواهد کرد، گفت: کارکنان مجموعه انتظامی رشت به منظور ارتقاء احساس امنیت شهروندان شبانه روز در تلاش هستند و اجازه تجاوز از قانون و برهم زدن آرامش شهروندان را به احدی نخواهند داد.

وی در تشریح این خبر گفت: مامورین پاسگاه انتظامی خشت مسجد حین گشت زنی به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شده و پس استعلام پلاک متوجه سرقتی بودن آن می شوند، در ادامه سارق بدون توجه به دستور ایست پلیس، قصد متواری شدن را داشته که با تلاش و مهارت ماموران ناکام مانده و در یکی از خیابانهای فرعی محور رشت به فومن خودرو را رها کرده و پا به فرار می‌گذارد که در نهایت با تیراندازی هوایی ماموران زمین گیر و دستگیر می شود.

سرهنگ روشن قلب با بیان اینکه یک دستگاه خودروی پراید سرقتی از سارق حین انتقال به مخفیگاهش کشف و به پارکینگ منتقل گردید، افزود: در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس، سارق به هفت فقره سرقت خودرو و همچنین دپوی اموال سرقتی در مخفیگاه دیگرش در یکی از روستاهای غرب استان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با اشاره به اینکه یک دستگاه خودروی پراید سرقتی دیگر که توسط سارق سرقت شده و در یک جاده خاکی حاشیه شالیزار در یکی از روستاها پارک و رها شده بود کشف شد، افزود: تعداد زیادی قطعات خودرو ،دو دستگاه موتور کامل خودرو، قطعات بدنه و کابین خودرو در مخفیگاه‌ سارق کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه خودروهای مسروقه به مالکانشان تحویل شد، افزود: سارق ۳۰ ساله پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.