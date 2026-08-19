به گزارش حبرگزاری مهر، سردار رضایی جانشین فراجا بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی اظهار کرد: آذربایجان غربی در برقراری امنیت بسیار موفق بوده و با توجه به همجواری با سه کشور همسایه و حضور اقوام و ادیان گوناگون الحمدلله بسیار خوب در امنیت عمل کردیم.

وی افزود: پلیس برای عموم مردم است و پلیس قشر خاصی نیست و سازمان انتظامی امروز یکی از منسجم ترین سازمان های کشور است و استان آذربایجان غربی یکی از منسجم ترین و منظم ترین پلیس‌ها را در سطح کشور دارد.

جانشین فراجا تاکید کرد: پلیس آمادگی و اشراف کامل بر ماموریت‌ها دارد و در کنار اقدامات خدمات رسانی به مردم شریف، در برابر تهدیدات دشمن نیز حضور و آمادگی کامل را دارد و یکی از مردمی ترین نیروهای کشور است.

تقویت و حمایت از کارکنان انتظامی موجب ارتقاء امنیت و آرامش در جامعه می‌شود

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز در دیدار با سردار قاسم رضایی جانشین فراجا گفت: امروز پلیس یک مجموعه متدین و فاخر و مومن و تکیه گاه مردم است و بدون امنیت، زندگی و آرامش مردم به مخاطره می افتد؛ لذا تقویت و حمایت از کارکنان خدوم انتظامی موجب ارتقاء امنیت و آرامش در جامعه خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در ادامه ضمن تقدیر از مجاهدت‌های کارکنان انتظامی گفت: نظم و امنیت به برکت حضور مقتدرانه این نیروی عظیم و ارزشمند هست که همواره با تدبیر و اقتدار، وظایف خود را انجام می‌دهند.

امام جمعه ارومیه گفت: مسیر نیروهای مسلح در کسب رضایت الهی بسیار سهل و مقدس است و قطعا می‌تواند سرمایه بزرگ معنوی در دنیا و آخرت باشد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه ارومیه با اشاره به اینکه امروز دل مردم به حضور پلیس گرم است و آحاد جامعه کارکنان انتظامی را پناهگاه امن و قابل اعتماد می‌دانند و این یک موهبت الهی است،اظهار کرد: اعتقاد به خدا، التزام به ولایت فقیه، تلاش برای ارائه خدمات بی منت به مردم از جمله ویژگی‌های پلیس جامعه اسلامی است.