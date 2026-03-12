برخورد قاطع و بدون اغماض با متجاوزان به منابع طبیعی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام‌محمد صادق اکبری پیش از ظهر پنج‌شنبه در آئین غرس نهال‌های مثمر در محوطه دادگستری استان سمنان با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت مولا امیرالمومنین علی (ع)، با تأکید بر منویات رهبر شهید انقلاب اسلامی در حوزه اهمیت صیانت از انفال و منابع طبیعی را مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب همواره بر حفاظت از منابع طبیعی به عنوان سرمایه‌ای ملی تأکید داشتند و فرمودند که «هر ایرانی سه درخت غرس کند»؛ این رویکرد، نشان‌دهنده نگاه عمیق به مقوله انفال و مسئولیت همگانی در قبال آن است.

رئیس کل دادگستری سمنان با بیان اینکه منابع طبیعی ثروتی گرانبها و بی‌بدیل برای حیات نسل‌های کنونی و آینده محسوب می‌شود، افزود: همه ما وظیفه داریم ضمن بهره‌برداری خردمندانه از این مواهب الهی، آنها را برای نسل‌های بعدی حفظ کنیم.

اکبری در ادامه با اشاره به جایگاه دستگاه قضا در حمایت از حقوق عامه در حوزه انفال و منابع طبیعی، تصریح کرد: دادگستری استان سمنان خود را موظف به حمایت قاطع از مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی می‌داند و با هرگونه تعرض به عرصه‌های ملی، تصرف غیرقانونی اراضی و قاچاق چوب، بدون اغماض و در شعب ویژه با دقت و سرعت، در دستور کار رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان سخنان خود، نقش مردم در صیانت از منابع طبیعی را کلیدی دانست و گفت: از تمام شهروندان استان درخواست می‌کنم همان‌گونه که از سرمایه‌های شخصی خود محافظت می‌کنند، از انفال و عرصه‌های طبیعی نیز حراست کرده و هرگونه عمل مجرمانه را به دستگاه قضایی یا ادارات منابع طبیعی سطح استان اطلاع دهند تا این ثروت گرانبها برای بهره‌مندی نسل فعلی و آیندگان مصون بماند.