تشییع پیکر شهید «علیرضا شیرمحمدی» در نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر شهید سروان علیرضا شیرمحمدی از کارکنان قرارگاه یکپارچه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح پنج‌شنبه با حضور گسترده و باشکوه مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان نوشهر برگزار شد.

مراسم تشییع این شهید مدافع وطن از ضلع شمالی میدان همافران مقابل سپاه نوشهر آغاز شد و شرکت‌کنندگان با حرکت در مسیر خیابان‌های شهید کریمی، انقلاب و میدان آزادی، پیکر مطهر این شهید را بدرقه کردند.

مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان محلی و اقشار مختلف جامعه در این مراسم حضور یافته و با شعارها و ابراز احساسات خود یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند.

شهید سروان علیرضا شیرمحمدی از کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در جریان بمباران در خرم‌آباد استان لرستان به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، پیکر این شهید پس از تشییع در نوشهر برای برگزاری آیین تدفین و مراسم شام غریبان به زادگاهش شهر کوهستانی کجور منتقل شد.