به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر پنجشنبه در آیین یادبود شهدای دانش آموز و فرهنگی دبستان میناب که در حسینیه شجره طیبه این اداره کل با اشاره به حمله ناجوانمردانه به دبستان شجره طیبه میناب و شهادت ۱۶۵ دانشآموز و معلم در این حمله وحشیانه بیان کرد: ما با شهدا و این دانشآموزان پیمان میبندیم که راهشان را ادامه دهیم و با اتکا به خداوند و هدایت الهی، در مسیر تحقق اهدافمان، از جمله پیروزی نهایی، گام برداریم.
وی با یادآوری واقعه عاشورا و نقش حضرت زینب (س) در انتقال پیام کربلا، وظیفه امروز جامعه را مشابه آن دوران، یعنی روایتگری شهادتها و ایثارگریها دانست تا این حماسهها در حافظه جمعی جامعه ماندگار شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به انتخاب حضرت آیتالله مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر انقلاب، ایشان را ادامه دهنده راه امام راحل (ره) و امام شهید دانست و بر وظیفه دانشآموزان و همکاران در تبعیت از رهبری و مقابله با شبهات دشمنان تاکید کرد.
شریفی از دانشآموزان خواست تا با مطالعه و پاسخهای منطقی، در برابر القائات دشمنان ایستادگی کرده و نگذارند شبههای در اذهان دوستان و همکلاسیهایشان ایجاد شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط جنگ و پیروزیهای به دست آمده، این موفقیتها را حاصل حضور گسترده مردم، اتحاد، همدلی، وحدت و جانفشانی سرداران و فرماندهان دانست و تاکید کرد ایران عزیز قدرتمندانه در مقابل ابرقدرتها ایستاده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان، ضمن تاکید مجدد بر اتحاد و همدلی، ابراز امیدواری کرد که با عنایات امام زمان (عج) و تلاش همگانی، پرچم این انقلاب به دست ایشان برسد.
